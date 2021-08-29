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Giriş Tarihi: 29.8.2021 10:24 Son Güncelleme: 29.8.2021 10:24

Altın fiyatları yükselişe geçti! Gram altın, yarım altın ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu? (29 Ağustos güncel altın fiyatları)

Altın fiyatları yükselişe geçti! Gram altın, yarım altın ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu? 29 Ağustos güncel altın fiyatları

Piyasaların kapalığı olduğu hafta sonunda, canlı altın fiyatları son dakika hareketliliği yaşıyor. Bir süredir inişli çıkışlı bir grafik çizen gram altın fiyatı bugün yükselişe geçti. Çeyrek altın fiyatı da gram altına paralel olarak yukarı yönlü ivme kazandı. ONS ile beraber çeyrek, yarım, ata, tam, cumhuriyet ve 22 ayar bilezik fiyatları da aynı yönde ilerliyor. Kapalıçarşı'da bugün çeyrek altın, yarım altın, 22 ayar bilezik ve gram altın fiyatı bugün ne kadar oldu sorusunun yanıtı merak konusu oldu. İşte, A Para altın fiyatları sayfası ile 29 Ağustos 2021 Pazar canlı altın alış satış fiyatı

Canlı ve güncel altın fiyatları son dakika hareketliliği yaşıyor. Altın fiyatları, kapalı olduğu son işlem gününde de yakından izleniyor. Düğün ve nikah sezonunun sonlarına doğru gelinirken 22 ayar bilezik, çeyrek altın, yarım altın ve gram altına olan ilgi de azalmaya başladı. Buna karşın, gram altın fiyatı ve çeyrek altın fiyatı gün içerisinde sık sık araştırılıyor.

ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR OLDU?

Altın fiyatları bugün ne kadar oldu sorusuyla yatırımcılar ve hediye almayı düşünenler canlı altın fiyatı hakkında bilgi edinmeye çalışıyor. Altın fiyatları anlık olarak değişiklik gösterdiği için serbest piyasalardan ve Kapalıçarşı'dan güncel, anlık alış satış altın fiyatı rakamlarını 'A Para Altın Fiyatları' sayfasından görebilirsiniz.

ATA ALTIN FİYATLARI

  • Alış: 3.214,00
  • Satış: 3.268,00

CANLI ATA ALTINI TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

CUMHURİYET ALTIN FİYATI

  • Alış: 3.210,00
  • Satış: 3.258,00

CANLI CUMHURİYET ALTINI TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

GRAM ALTIN FİYATI

  • Alış: 487,27
  • Satış: 487,62

CANLI GRAM ALTIN TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

ÇEYREK ALTIN FİYATI

  • Alış: 794,00
  • Satış: 804,00

CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATLARI TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

YARIM ALTIN FİYATLARI

  • Alış: 1.587,00
  • Satış: 1.607,00

CANLI YARIM ALTIN TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

22 AYAR BİLEZİK FİYATI

  • Alış: 440,68
  • Satış: 461,73

CANLI 22 AYAR BİLEZİK TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

TAM ALTIN FİYATI

  • Alış: 3.118,60
  • Satış: 3.180,07

CANLI TAM ALTIN TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ


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Altın fiyatları yükselişe geçti! Gram altın, yarım altın ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu? (29 Ağustos güncel altın fiyatları)
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