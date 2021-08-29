Altın fiyatları yükselişe geçti! Gram altın, yarım altın ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu? (29 Ağustos güncel altın fiyatları)

Canlı ve güncel altın fiyatları son dakika hareketliliği yaşıyor. Altın fiyatları, kapalı olduğu son işlem gününde de yakından izleniyor. Düğün ve nikah sezonunun sonlarına doğru gelinirken 22 ayar bilezik, çeyrek altın, yarım altın ve gram altına olan ilgi de azalmaya başladı. Buna karşın, gram altın fiyatı ve çeyrek altın fiyatı gün içerisinde sık sık araştırılıyor.

ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR OLDU?

Altın fiyatları bugün ne kadar oldu sorusuyla yatırımcılar ve hediye almayı düşünenler canlı altın fiyatı hakkında bilgi edinmeye çalışıyor. Altın fiyatları anlık olarak değişiklik gösterdiği için serbest piyasalardan ve Kapalıçarşı'dan güncel, anlık alış satış altın fiyatı rakamlarını 'A Para Altın Fiyatları' sayfasından görebilirsiniz.