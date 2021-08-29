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Giriş Tarihi: 29.8.2021 17:14

Filenin Sultanları çeyrek final için Çekya karşısında!

Filenin Sultanları çeyrek final için Çekya karşısında!

CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası’nda grupta 5’te 5 yapana Filenin Sultanları, bugün çeyrek final için Çekya’ya karşı mücadele verecek. Maç saat 17:30’da başlayacak.

CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda D Grubu'nda 5 maçını da kazanan Filenin Sultanları tarihi bir başarıya imza atarak son 16'ya kaldı.

Filenin Sultanları, bugün çeyrek finale kalmak için Çekya ile karşı karşıya gelecek. Bulgaristan'ın Filibe kentindeki Kolodruma salonunda oynanacak karşılaşma saat 17.30'da başlayacak.

TÜRKİYE GRUPTA 5'TE 5 YAPMIŞTI

Türkiye grup maçlarında Romanya'yı 3-1, Finlandiya, İsveç, Ukrayna ve Hollanda'yı ise 3-0'lık skorlarla mağlup etti.

Filenin Sultanları, tur atlarsa çeyrek finalde Polonya-Ukrayna maçının galibiyle karşı karşıya gelecek.

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Filenin Sultanları çeyrek final için Çekya karşısında!
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