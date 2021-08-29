Adana Demirspor'dastopere Deli takviyesi SÜPER Lig'e istediği başlangıcı yapamayan Adana Demirspor transfere doymuyor. Balotelli, Belhanda, Stambouli ve Assombalonga takviyelerini gerçekleştiren MaviŞimşekler, ClubBrugge formasıgiyen Fildişilistoper Simon Deli'yi 3 yıllığına kadrosunakattı. 29 yaşındaki oyuncu, geçen sezon Belçika ekibinde 33 maçta 1 gol kaydetti. Öte yandan Adana ekibi, Lyon'da kadro dışı kalan MarceloGuedes ile de ilgileniyor.
İmmobile coştuLazio farka koştu
G.SARAY'IN, UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakiplerinden Lazio, İtalya Serie A'da oynadığı maçta Speazia'yı 6-1'lik skorla gole boğdu. Hat-trick yapan Lazio'nun yıldızıImmobile karşılaşmaya damga vurdu. Diğer goller Anderson, Hysaj ve Alberto'dan geldi. Lazio maç fazlası ve 6 puanla zirveye kuruldu. Fenerbahçe'nin rakiplerinden Frankfurt ise Bundesliga'daki mücadelede deplasmanda Bielefeld ile 1-1 berabere kaldı
Filenin SultanlarıÇekya karşısında
AVRUPA Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nda ilk tur maçlarını oynadığı D Grubu'nu 5'te 5 ile kapatan Türkiye son 16 turunda bugün Bulgaristan'ınPlovdiv şehrinde Çekya ile karşılaşıyor. Turnuvada namağlup üç takımdan biri olan Filenin Sultanları bu turu da geçerse çeyrek finalde Polonya-Ukraynaeşleşmesiningalibi ile karşılaşacak.