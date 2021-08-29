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Giriş Tarihi: 29.8.2021

Spor turu

Spor turu
Adana Demirspor'da stopere Deli takviyesi
SÜPER Lig'e istediği başlangıcı yapamayan Adana Demirspor transfere doymuyor. Balotelli, Belhanda, Stambouli ve Assombalonga takviyelerini gerçekleştiren Mavi Şimşekler, Club Brugge forması giyen Fildişili stoper Simon Deli'yi 3 yıllığına kadrosuna kattı. 29 yaşındaki oyuncu, geçen sezon Belçika ekibinde 33 maçta 1 gol kaydetti. Öte yandan Adana ekibi, Lyon'da kadro dışı kalan Marcelo Guedes ile de ilgileniyor.

İmmobile coştu Lazio farka koştu
G.SARAY'IN, UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakiplerinden Lazio, İtalya Serie A'da oynadığı maçta Speazia'yı 6-1'lik skorla gole boğdu. Hat-trick yapan Lazio'nun yıldızı Immobile karşılaşmaya damga vurdu. Diğer goller Anderson, Hysaj ve Alberto'dan geldi. Lazio maç fazlası ve 6 puanla zirveye kuruldu. Fenerbahçe'nin rakiplerinden Frankfurt ise Bundesliga'daki mücadelede deplasmanda Bielefeld ile 1-1 berabere kaldı

Filenin Sultanları Çekya karşısında
AVRUPA Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nda ilk tur maçlarını oynadığı D Grubu'nu 5'te 5 ile kapatan Türkiye son 16 turunda bugün Bulgaristan'ın Plovdiv şehrinde Çekya ile karşılaşıyor. Turnuvada namağlup üç takımdan biri olan Filenin Sultanları bu turu da geçerse çeyrek finalde Polonya- Ukrayna eşleşmesinin galibi ile karşılaşacak.

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