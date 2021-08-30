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Giriş Tarihi: 30.8.2021

Cüre&Korkmaz gümüş kazandı

Cüre&Korkmaz gümüş kazandı
2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda milli okçular Öznur Cüre ve Bülent Korkmaz, makaralı yay karışık takım açık kategorisinde gümüş madalya aldı. Yumenoshima Park'ta yapılan okçuluk final müsabakasında Cüre ve Korkmaz'dan oluşan Milli Takım, Çin'den Yueshan Lin-Zihao He ikilisiyle karşılaştı. Müsabakada 153-152'lik skorla galip gelen Çin, altın madalyaya uzandı. Finalde altın madalyayı kılpayı kaçıran Ay-Yıldızlı sporcular, gümüş madalya elde etti.

ERDOĞAN'DAN MİLLİLERE TEBRİK
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Tokyo Paralimpik Oyunları'nda masa tenisinde bronz madalya kazanan Kübra Korkut, Nesim Turan ve Ali Öztürk ile Gençlik ve Spor Bakan ı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun aracılığıyla telefonda görüşerek tebrikleri iletti. Görüşmede diğer madalya kazanan Recep Çiftçi, Zeynep Çelik ve Besra Duman'a da selamlarını gönderen Erdoğan, "Sizleri tebrik ediyorum. Başarılarınız bizi çok çok mutlu etti" dedi.

BASKETBOL TAKIMIMIZ ÇEYREK FİNALE ÇIKTI
Grubu'nda yer alan Tekerlekli Sandalye Erkek Basketbol Takımımız, 4. maçında Kolombiya'yı 80-38 yenerek çeyrek finale çıkmayı garantiledi. Tek yenilgisini İspanya'dan alan Ay-Yıldızlı ekip, gruptaki son maçında Japonya ile karşılaşacak.

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Cüre&Korkmaz gümüş kazandı
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