Cüre&Korkmaz gümüş kazandı

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda milli okçular Öznur Cüre ve Bülent Korkmaz, makaralı yaykarışık takım açık kategorisindegümüş madalyaaldı. Yumenoshima Park'ta yapılan okçuluk final müsabakasında Cüre ve Korkmaz'dan oluşan Milli Takım, Çin'den Yueshan Lin-Zihao He ikilisiyle karşılaştı. Müsabakada 153-152'likskorla galip gelen Çin,altın madalyaya uzandı. Finalde altın madalyayı kılpayı kaçıran Ay-Yıldızlısporcular, gümüş madalyaelde etti.
ERDOĞAN'DAN MİLLİLERE TEBRİK
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Tokyo Paralimpik Oyunları'nda masa tenisinde bronz madalya kazanan Kübra Korkut, Nesim Turan ve Ali Öztürk ile Gençlik ve Spor Bakan ı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun aracılığıyla telefonda görüşerek tebrikleri iletti. Görüşmede diğer madalya kazanan Recep Çiftçi, Zeynep Çelik ve Besra Duman'a da selamlarını gönderen Erdoğan, "Sizleri tebrik ediyorum. Başarılarınız bizi çok çok mutlu etti" dedi.
BASKETBOL TAKIMIMIZ ÇEYREK FİNALE ÇIKTI
Grubu'nda yer alan Tekerlekli Sandalye Erkek Basketbol Takımımız, 4. maçında Kolombiya'yı80-38 yenerek çeyrek finale çıkmayı garantiledi. Tek yenilgisini İspanya'dan alan Ay-Yıldızlı ekip, gruptaki son maçında Japonya ile karşılaşacak.