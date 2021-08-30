KPSS sonuçları bekleniyor: KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak, erken açıklanır mı? 2021 KPSS sonuç ekranı aktif mi?

Geçtiğimiz haftalarda düzenlenen Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) için milyonlarca adayın heyecanlı bekleyişi devam ediyor. ÖSYM tarafından düzenlenen sınavla ilgili KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak, erken açıklanır mı soruları gündeme geliyor. 2021 KPSS sonuç ekranı aktif mi, ne zaman aktif olur gibi sorular da merak edilenlerin arasında yer alıyor. İşte KPSS sonuç tarihi.

KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) oturumları Ağustos ayında gerçekleştirildi. Sınavın sonuçları ÖSYM sınav takviminde belirtildiği üzere 16 Eylül Perşembe günü açıklanacak.