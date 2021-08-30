Milli Piyango sonuçları 30 Ağustos 2021 bilet sorgulama: Milli Piyango çekiliş sonuçları açıklandı mı?

Çok sayıda şans oyunu tutkununun heyecanlı bekleyişi, 30 Ağustos 2021 Milli Piyango çekilişi sonuçları ile bugün sona erecek. Milli Piyango Online tarafından her ayın 9'u, 19'u ve 29'u olmak üzere, toplamda üç gün gerçekleştirilen Milli Piyango çekilişinin sonuçları, amorti ile büyük ikramiye kazanan numaralar ve 30 Ağustos MPİ bilet sorgulama ekranı sabah.com.tr'de!

MİLLİ PİYANGO SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? | 30 AĞUSTOS 2021 MPİ BİLET SORGULAMA EKRANI

Tarihi değişen ve bugüne alınan 30 Ağustos Milli Piyango çekilişi, Milli Piyango Online canlı çekiliş sayfası üzerinden 15.30'da başlayacak. Büyük ikramiye ve amorti çekilişleri ise 17.30'da Milli Piyango TV Youtube kanalı üzerinden yapılan çekilişle belli olacak. Hemen ardından ise Milli Piyango sonuçları açıklanacak. Milli Piyango çekilişinde büyük ikramiye miktarı ise tam tamına 20 milyon TL!