Üniversiteler yüz yüze eğitimle mi açılacak? YÖK duyurdu... 2021-2022 Üniversiteler ne zaman, ayın kaçında açılacak?

Eylül ayına gelinirken üniversiteler ne zaman açılacak sorusu da en çok araştırılanlar arasında yerini aldı. Milli Eğitim Bakanlığına bağlı olan okullarda yüz yüze eğitime geçilecek olmasının ardından üniversitelerin durumu da merak konusu oldu. Bilindiği gibi, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılan açıklamada, üniversitelerde yüz yüze eğitim uygulanacağı bildirilmişti. Öte yandan, üniversitelerin açılacağı tarih de Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından duyurulmuştu. YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, geçtiğimiz günlerde üniversitelerin açılması ile ilgili kritik açıklamalar yaptı. Peki, 2021-2022 üniversiteler ne zaman açılacak, yüz yüze eğitim olacak mı? İşte, üniversitelerin açılacağı tarih
Üniversiteler, 13 Eylül 2021 tarihinde açılacak. Her üniversitenin akademik takvimi farklılık gösterdiği için, üniversitelerin açılma tarihi de değişiklik gösterebilir.
Hatırlanacağı gibi, Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2021-2022 eğitim öğretim döneminin yüz yüze olacağını bildirmişti.
Yeni eğitim-öğretim yılı üzerinde değerlendirmelerde bulunan YÖK Başkanı Erol Özvar, neredeyse son 1,5 yıl boyunca Covid-19 salgını nedeni ile yükseköğretimde olağanüstü anlamda ciddi güçlükler ve değişimler ile karşı karşıya kaldıklarını kaydetti.
Özvar, "Bu yıl, yani 2021-2022 eğitim ve öğretim yılında salgının gelişme seyri ve ilgili kurum ve kuruluşların uyarıları da dikkate alınarak üniversitelerde örgün eğitim yüz yüze başlayacaktır. Bununla birlikte yükseköğretim kurumlarımızla koordinasyonun sağlanabilmesi için salgının seyrine göre harmanlanmış eğitim modeli de örgün programlarda halen olduğu gibi kullanılmaya devam edebilecektir. Özellikle uygulamalı eğitimlerin gerekli tüm tedbirler alınarak yüz yüze yapılmasının sağlanması program kazanımlarının elde edilmesi açısından oldukça önem arz etmektedir. Teorik derslerin ise salgının seyrine göre yüz yüze veya belirli bir oranda uzaktan öğretimle verilebileceğini hatırlatmakta yarar görmekteyim" şeklinde konuştu.