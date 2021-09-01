Muhteşem sultanlar

Filenin Sultanları, 2021 Avrupa Şampiyonası çeyrek finalinde müthiş oynadığı karşılaşmada Polonya'yı 3-0 yenerekyarı finale yükseldi.Bulgaristan'ın Filibe kentinde oynanan karşılaşmanın başında bloklarda etkili olamayan ve 14-11 geriye düşen Türkiye,daha sonra 7-1'lik seriyle18-15'lik üstünlüğü yakaladı. Üst üste etkili servis kullan Milliler, ilk setten 25-18 galip ayrıldı. İkinci sete 4-0'lık seriyle başlayan Ay-Yıldızlılarımız, Tuğba Şenoğlu'nun etkili smaçlarıyla farkı 10 sayıya çıkardı. Oyundan düşenPolonya karşısında ikinciseti 25-14 önde tamamlayanSultanlar, durumu 2-0yaptı. Dengeli geçen üçüncü seti de 25-23 önde bitiren Türkiye, karşılaşmayı 3-0 kazanarak yarı finale adını yazdırdı. Milliler'inrakibi bugün 21.00'de oynanacakSırbistan-Fransamaçının galibi olacak. Yarı final mücadelesi ise 3 Eylül Cuma günü oynanacak.
GUİDETTİ: ÇOK ŞANSLI BİR ANTRENÖRÜM AY-YILDIZLILAR'IN başantrenörü Giovanni Guidetti Polonya galibiyetinden dolayı mutlu olduğunu dile getirdi. Tecrübeli koç, "Çok önemli bir maçı kazandık.Oyuncularımız çok disiplinli ve odaklanarakoynadı. 18 haftadır beraber çalışıyoruz.Her zaman savaşıyor ve agresif oynuyorlar.Bu yüzden çok şanslı bir antrenörüm.Sırbistan'dan rövanş istiyoruz" diye konuştu.
'O KADAR BÜYÜK DEVLETIZ KI...'
TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, "Final neden olmasın. Her geçen gün performansımız artıyor. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan da arayıp tebriklerini iletti." Meryem Boz'un rahatsızlığı için seferber olunduğunu belirten Başkan, "O kadar büyük devletiz ki baştaCumhurbaşkanımız olmak üzere tüm yetkililersayesinde oyuncumuzu ambulansuçakla ülkemize getirdik. Tedavisini oldu, tekrar takıma katıldı. Bir sonraki maçta kadroda olacak" dedi.
'ARTIK DAHA TECRÜBELİYİZ'
KAPTAN Eda Erdem alınan galibiyet için şunları söyledi: "Tarih tekerrürden ibarettir. Herkes aynısı mı olur diye konuşuyor ama takım olarak çok daha tecrübelendik. Busefer kazanan biz olmak için elimizden geleniyapacağız. Yüzde 200'ümüzü sahaya koyacağız."