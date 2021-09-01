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Giriş Tarihi: 1.9.2021

Muhteşem sultanlar

Muhteşem sultanlar

2021 Avrupa Şampiyonası’nda rakip tanımayan A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Polonya’yı da 3-0 devirerek adını yarı finale yazdırdı. 7’de 7 yapan Milliler’in rakibi bugün Sırbistan-Fransa maçının galibi olacak

Filenin Sultanları, 2021 Avrupa Şampiyonası çeyrek finalinde müthiş oynadığı karşılaşmada Polonya'yı 3-0 yenerek yarı finale yükseldi. Bulgaristan'ın Filibe kentinde oynanan karşılaşmanın başında bloklarda etkili olamayan ve 14-11 geriye düşen Türkiye, daha sonra 7-1'lik seriyle 18-15'lik üstünlüğü yakaladı. Üst üste etkili servis kullan Milliler, ilk setten 25-18 galip ayrıldı. İkinci sete 4-0'lık seriyle başlayan Ay-Yıldızlılarımız, Tuğba Şenoğlu'nun etkili smaçlarıyla farkı 10 sayıya çıkardı. Oyundan düşen Polonya karşısında ikinci seti 25-14 önde tamamlayan Sultanlar, durumu 2-0 yaptı. Dengeli geçen üçüncü seti de 25-23 önde bitiren Türkiye, karşılaşmayı 3-0 kazanarak yarı finale adını yazdırdı. Milliler'in rakibi bugün 21.00'de oynanacak Sırbistan-Fransa maçının galibi olacak. Yarı final mücadelesi ise 3 Eylül Cuma günü oynanacak.

GUİDETTİ: ÇOK ŞANSLI BİR ANTRENÖRÜM
AY-YILDIZLILAR'IN başantrenörü Giovanni Guidetti Polonya galibiyetinden dolayı mutlu olduğunu dile getirdi. Tecrübeli koç, "Çok önemli bir maçı kazandık. Oyuncularımız çok disiplinli ve odaklanarak oynadı. 18 haftadır beraber çalışıyoruz. Her zaman savaşıyor ve agresif oynuyorlar. Bu yüzden çok şanslı bir antrenörüm. Sırbistan'dan rövanş istiyoruz" diye konuştu.

'O KADAR BÜYÜK DEVLETIZ KI...'
TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, "Final neden olmasın. Her geçen gün performansımız artıyor. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan da arayıp tebriklerini iletti." Meryem Boz'un rahatsızlığı için seferber olunduğunu belirten Başkan, "O kadar büyük devletiz ki başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere tüm yetkililer sayesinde oyuncumuzu ambulans uçakla ülkemize getirdik. Tedavisini oldu, tekrar takıma katıldı. Bir sonraki maçta kadroda olacak" dedi.

'ARTIK DAHA TECRÜBELİYİZ'
KAPTAN Eda Erdem alınan galibiyet için şunları söyledi: "Tarih tekerrürden ibarettir. Herkes aynısı mı olur diye konuşuyor ama takım olarak çok daha tecrübelendik. Bu sefer kazanan biz olmak için elimizden geleni yapacağız. Yüzde 200'ümüzü sahaya koyacağız."

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Muhteşem sultanlar
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