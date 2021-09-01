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Giriş Tarihi: 1.9.2021

Spor turu

Spor turu
Adana demir'de montella dönemi
SAMET Aybaba ile pazar günü yollarını ayıran Adana Demirspor, yeni hocasına kavuştu. Mavi Şimşekler'in prensip anlaşmasına vardığı İtalyan teknik direktör Vincenzo Montella dün saat 16.00'da Adana'ya geldi. 47 yaşındaki çalıştırıcıyı Adana Demirspor Yönetim Kurulu Üyesi Metin Korkmaz, sportif direktör Gökhan Göktürk ve taraftarlar karşıladı. Profesyonel futbolculuk kariyerini sonlandırdıktan sonra teknik direktörlük yapmaya başlayan Montella daha önce Roma, Milan, Sampdoria, Fiorentina ve Sevilla gibi üst düzey takımları çalıştırdı. 283 maçta görev alan Montella'nın takımları 114 galibiyet, 71 beraberlik ve 98 mağlubiyet aldı. Genç çalıştırıcı, 1.46 maç başı puan ortalaması tutturdu.

Çakır'a elemelerde görev Ronaldo resmen ManU'da
DÜNYA futbolunun gelmiş geçmiş en büyük futbol yıldızları arasında yer alan Cristiano Ronaldo, eski kulübü Manchester United'la 2+1 yıllık mukavele imzaladı. İngiliz ekibinin, bu transfer için Juventus'a 5 yılda taksitler halinde 15 milyon Euro bonservis bedeli ödeyeceği açıklandı. Anlaşmada ayrıca 8 milyon Euro başarı bonusu olduğu belirtildi. 36 yaşındaki oyuncu da yıllık 15 milyon Euro kazanırken, 8 milyon Euro başarı bonusu alacak. Daha önce 2003 yılında geldiği Manchester United'da başarılarla dolu 6 sezon geçiren Portekizli yıldız, tüm kulvarlarda 292 maça çıkıp 118 gol kaydetmişti. Yılın futbolcusuna verilen Altın Top (Ballon d'Or) ödülünü 5 kez kazanan Ronaldo, 5'i UEFA Şampiyonlar Ligi, 7'si İngiltere, İspanya ve İtalya liglerinde şampiyonluk olmak üzere 30'dan fazla kupa sevinci yaşadı.

Devler'in rakipleri belli oldu
FILIPINLER, Japonya ve Endonezya'nın ev sahipliğinde 25 Ağustos-10 Eylül 2023 tarihleri arasında düzenlenecek FIBA 2023 Dünya Kupası'nda Eleme Turu'nun kura çekimi İsviçre'de gerçekleştirildi. Kuraya 3. torbadan giren A Milli Erkek Basketbol Takımı; Yunanistan, Büyük Britanya ve Belarus ile birlikte B Grubu'nda yer aldı. Avrupa Elemeleri'nde mücadele edecek 32 takımdan 12'si, Dünya Kupası'na katılacak. İlk turda 8 grupta yer alan 4'er takımdan gruplarını ilk 3 içinde tamamlayanlar, üst tura kalacak. Sonrasında da 4 grupta ilk 3'e adını yazdıran 12 takım, finallere gidecek. Eleme karşılaşmaları, 22 Kasım 2021'de başlayıp, 28 Şubat 2023'te sona erecek.

Driftin 1 numarası Tutumlu
DÜNYANIN en iyi drift pilotlarını buluşturan Red Bull Car Park Drift'te Türkiye Finali heyecanı Bursa'da yaşandı. 2021 sezonunun 7. yarışında birbirinden hızlı 23 yarışçı, Bursa Yunuseli Havalimanı'nda şampiyonluk için mücadele etti. Yarışçıların güçlü otomobillerle hem zirve mücadelesi verdiği hem de izleyenlere keyifli anlar yaşattığı final sonunda Berfu Tutumlu mutlu sona ulaştı. Red Bull sporcusu Toprak Razgatlıoğlu'nun da jüride yer aldığı yarışta Levent Enön ikinci, Ege Bilaloğlu da üçüncü sırayı elde etti. Red Bull Car Park Drift Türkiye Finali Şampiyonu, Kasım ayında Mısır'da yapılacak Dünya Finali'nde Türkiye'yi temsil etme hakkını elde etti.

5. kurban Ünal Karaman
SÜPER Lig'de Antalyaspor ve Sivasspor'la berabere kalıp sahasında Yeni Malatyaspor'a mağlup olan Göztepe, teknik direktör Ünal Karaman ile yollarını ayırdı. Sarıkırmızılı yönetimin Tayfun Korkut ismi üzerinde durduğu belirtildi. Öte yandan Karaman'ın gidişiyle 3 haftası geride kalan Süper Lig'deki ayrılık sayısı 5 oldu. Ligde daha önce Şenol Can, Yalçın Koşukavak, Samet Aybaba ve Çağdaş Atan'ın görevlerine son verilmişti.

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