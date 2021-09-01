YKS tercih ve yerleştirme sonuçları bugün açıklandı. Bunun üzerine bir yükseköğrenim kurumuna yerleşen adaylar kayıt süreciyle ilgili araştırmaları hızlandırdı. Üniversite e-kayıt nedir, elektronik ve online kayıt nasıl yapılır, nereden yapılır gibi sorular bu bağlamda yanıt arıyor. İnternetten kayıt ve e-Kayıt yeterli mi yoksa yüz yüze başvuru gerekiyor mu diye merak edenler için konuyla ilgili detaylar haberimizde.
E-KAYIT NEDİR, NASIL YAPILIR?
YÖK tarafından yapılan açıklamaya göre isteğe bağlı yapılan e-kayıtlar ilk kayıt yerine geçmektedir. "Elektronik kayıt" ifadesinin kısaltması olan e-kayıt, online ya da internetten kayıt olarak da adlandırılır. Elektronik kayıt zorunlu değildir ancak birebir başvuru ile asıl kayıt zorunludur.
ELEKTRONİK KAYIT NASIL VE NEREDEN YAPILIR?
Elektronik kayıtlar e-Devlet üzerinden alınmaktadır. YÖK'ün e-Devlet üzerinden sunduğu "turkiye.gov.tr/yok-universite-ekayit" adresi üzerinden üniversite e-kayıt işlemi gerçekleştirilir. Bu işlem için adayların sistemdeki bilgilerinin doğrulanmış olması gerekir.
ÜNİVERSİTE E-KAYIT NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Elektronik kayıtlar 4 Eylül'de başlayacak ve 8 Eylül'e kadar devam edecek. Asıl kayıtlar ise 6 Eylül'de başlayıp 10 Eylül'e kadar alınacak.
ÜNİVERSİTEYE ELEKTRONİK KAYIT YETERLİ Mİ?
Yerleştirme sonucuna erişen adayların gündeminde "üniversiteye e-Kayıt yaptırmak yeterli mi?" sorusu yer alıyor. ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre, e-kayıt ilk kayıt yerine geçiyor. Adayların belirtilen tarihlerde elektronik kayıt işlemini gerçekleştirdikten sonra şahsen kayıt işlemini de tamamlaması gerekiyor.