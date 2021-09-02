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Giriş Tarihi: 2.9.2021 22:33 Son Güncelleme: 2.9.2021 22:38

A Milli Erkek Voleybol Takımı, Avrupa Şampiyonası'na galibiyetle başladı

AA
A Milli Erkek Voleybol Takımı, Avrupa Şampiyonası’na galibiyetle başladı

A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2021 Avrupa Şampiyonası'nda C Grubu'ndaki ilk maçında Rusya'yı 3-1 yendi.

CEV Avrupa Altın Ligi'nde üst üste iki kez şampiyon olan "Filenin Efeleri", 2021 Avrupa Erkekler Voleybol Şampiyonası'na galibiyetle başladı. Ay-yıldızlı ekip, 2017'de Avrupa şampiyonu olan son olimpiyat ikincisi Rusya karşısında ikinci set dışında üstün bir oyun ortaya koydu.

A Milli Takım, Finlandiya'nın Tampere kentinde oynanan karşılaşmadan 29-27, 16-25, 25-21 ve 25-19'luk setlerle 3-1 galip ayrıldı.

Milli takımda Ramazan Efe Mandıracı ve Adis Lagumdzija, 19'ar sayıyla oynadı.

Türkiye, C Grubu'ndaki ikinci maçında yarın saat 17.00'de İspanya ile karşılaşacak.

"BAŞARILAR DİLİYORUM, ALLAH YAR VE YARDIMCINIZ OLSUN İNŞALLAH"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2021 Avrupa Şampiyonası C Grubu'ndaki ilk maçında Rusya'yı 3-1 yenen A Milli Erkek Voleybol Takımı'nı tebrik etti.

Başkan Erdoğan'dan Filenin Efeleri'ne tebrik | Video

RUSYA: 1 - TÜRKİYE: 3

Salon: Hakametsa Arena

Hakemler: Stefano Cesare (İtalya), Roy Bensimon (İsrail)

Rusya: Iakovlev, Kobzar, Volkov, Volvich, Kliuka, Podlesnykh (Golubev, Pankov, Tetyukhin, Kurkaev)

Türkiye: Baturalp Burak Güngör, Mert Matic, Murat Yenipazar, Ramazan Efe Mandıracı, Vahit Emre Savaş, Adis Lagumdzija (Beytullah Hatipoğlu, Caner Ergül, Mirza Lagumdzija, Yiğit Gülmezoğlu, Bedirhan Bülbül, Oğulcan Yatgın)

Setler: 27-29, 25-16, 21-25, 19-25

Süre: 118 dakika (35, 27, 30, 26)

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A Milli Erkek Voleybol Takımı, Avrupa Şampiyonası'na galibiyetle başladı
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