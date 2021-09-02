Beren Çınar, Türkiye şampiyonu oldu

Türkiye Yıldızlar Karate Şampiyonası'nda, Yıldız Bayan +50 kilogramda Türkiye Şampiyonu olarak Gölcük'ün gururu olan Beren Çınar, Hocası Şener Eltemur ile birlikte Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer ile bir araya geldi. Başarılı sporcu Beren Çınar'ı ödüllendiren Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, başarılarının devamını diledi.

ÇINARI TEBRİK ETTİ, ELTEMUR'A TEŞEKKÜR ETTİ

Başkan Sezer yaptığı açıklamada: "Dünya ve Avrupa Şampiyonaları'nda sayısız madalya kazanarak ay yıldız bayrağımızı dalgalandıran, Karate Milli Takımı Sporcularımız Erman Eltemur ve Eda Eltemur'un da yetiştiği Değirmendere Eltemur Karete Spor Kulübü'nün başarılı sporcusu Beren Çınar da Türkiye Yıldızlar Karate Şampiyonası'nda, Yıldız Bayan +50 kilogramda Türkiye Şampiyonu oldu. İlçemizin gururu olan Beren Çınar'ı can-ı gönülden tebrik ediyor, yetişmesinde büyük emekleri olan başta ailesi olmak üzere Değerli Hocası Şener Eltemur'a çok teşekkür ediyorum. İlçemizin adının sportif başarılarla duyulması ve gençlerimizin spor alanında yetişmesi için çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi.