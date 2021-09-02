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Giriş Tarihi: 2.9.2021 08:32 Son Güncelleme: 2.9.2021 08:32

Bursluluk sınavı giriş belgesi nereden alınır, gerekli mi? İOKBS bursluluk sınavı ne zaman? Giriş belgesi sorgula!

Bursluluk sınavı giriş belgesi nereden alınır, gerekli mi? İOKBS bursluluk sınavı ne zaman? Giriş belgesi sorgula!

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı uzun zamandır öğrenci ve veliler tarafından bekleniyordu. Sınav tarihine kısa bir süre kala, İOKBS bursluluk sınavı ne zaman yapılacak, bursluluk sınavı giriş belgesi nereden alınır, gerekli mi gibi sorular gündeme geliyor. İşte sınav yerleri ve bursluluk sınavı giriş belgesi sorgulama ekranı.

İOKBS bursluluk sınav tarihi ve sınava ilişkin diğer konular adayların gündeminde yer alıyor. Maddi durumu yetersiz olan başarılı öğrencilere destek olmak amacıyla Milli Eğitim Bakanlığı'nın düzenlediği sınav için sayılı günler kaldı. Bu nedenle bu sınav, bursluluk sınavı giriş belgesi nereden alınır, gerekli mi gibi sorularla gündeme oturdu. İOKBS bursluluk sınav tarihi ve giriş belgesi sorgulama ekranı!

İOKBS BURSLULUK SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

MEB tarafından gerçekleştirilen sınav, ilköğretim 5, 6, 7, 8. Sınıflar ile lise hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11'inci sınıflar için düzenleniyor. 2021 İOKBS 5 Eylül Pazar günü saat 10:00'da düzenlenecek.

BURSLULUK SINAVI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sınav sonuçları ise 28 Eylül'de adayların erişimine açılacak. Sonuçlar Milli Eğitim Bakanlığı'nın internet sitesinden online olarak yayınlanacak.

BURSLULUK SINAVI GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR, GEREKLİ Mİ?

Bursluluk sınavı giriş yerleri geçtiğimiz günlerde duyurulmuştu. Adayların sınav öncesi ve sınav esnasında sorun yaşamaması için giriş belgelerini yanlarında bulundurması gerekiyor. 2021 İOKBS sınavı giriş belgesi ekranına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

BURSLULUK SINAVI GİRİŞ YERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

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Bursluluk sınavı giriş belgesi nereden alınır, gerekli mi? İOKBS bursluluk sınavı ne zaman? Giriş belgesi sorgula!
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