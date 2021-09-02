İOKBS bursluluk sınav tarihi ve sınava ilişkin diğer konular adayların gündeminde yer alıyor. Maddi durumu yetersiz olan başarılı öğrencilere destek olmak amacıyla Milli Eğitim Bakanlığı'nın düzenlediği sınav için sayılı günler kaldı. Bu nedenle bu sınav, bursluluk sınavı giriş belgesi nereden alınır, gerekli mi gibi sorularla gündeme oturdu. İOKBS bursluluk sınav tarihi ve giriş belgesi sorgulama ekranı!

İOKBS BURSLULUK SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

MEB tarafından gerçekleştirilen sınav, ilköğretim 5, 6, 7, 8. Sınıflar ile lise hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11'inci sınıflar için düzenleniyor. 2021 İOKBS 5 Eylül Pazar günü saat 10:00'da düzenlenecek.