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Giriş Tarihi: 2.9.2021 07:43

DSİ kura sonuçları ne zaman açıklanacak? DSİ işçi alımı kuraları ne zaman çekilecek, hangi gün? İşte DSİ sonuç tarihi!

DSİ kura sonuçları ne zaman açıklanacak? DSİ işçi alımı kuraları ne zaman çekilecek, hangi gün? İşte DSİ sonuç tarihi!

Devlet Su İşleri, en az düz lise mezunu olan 2 bin 5 personel alımı yapacağını duyurmuştu. Başvuruların alınmasının ardından kura çekimi ve sonuç tarihi için araştırmalar hızlandı. 27 Ağustos tarihine kadar başvuru yapan adaylar, DSİ işçi alımı kuraları ne zaman çekilecek, hangi gün diye araştırıyor. DSİ kura sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte DSİ sonuç tarihi.

İŞKUR tarafından yayınlanan Devlet Su İşleri personel alımı ilanına başvuru yapan adaylar, yapılacak kura çekimi sonrası bilgilendirilecek. Başvuran on binlerce aday arasından 2 bin 5 personel alımı yapacak olan kurum, DSİ işçi alımı kuraları ne zaman çekilecek ve hangi gün duyurulacak sorusuyla araştırılıyor. İşte DSİ kura çekim tarihi ve kura sonuç tarihi.

DSİ İŞÇİ ALIMI KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN YAPILACAK?

DSİ bünyesinde istihdam edilecek personel öncelikle sınava tabii tutuluyor. Bu sınava katılacak adayların tespiti için noter huzurunda gerçekleştirilecek olan kura çekimi 6 Eylül'de saat 10:00'da Bölge Müdürlüklerinde düzenlenecek. Kura çekimi için açık kadro sayısının 4 katı asil, aynı sayıda yedek isim çekilecek.

DSİ KURA SONUÇLARI NE ZAMAN VE NEREDEN AÇIKLANACAK?

DSİ kura sonucu ne zaman açıklanacak sorusunun yanıtı henüz belli değil. Kurum sonuç tarihi ile ilgili bir açıklamada bulunmadı. Kurada belirlenen adaylar, Bölge Müdürlükleri'nin internet sitesinde ilan edilecek. Sınava hak kazanan adaylara ayrı bir tebligat yapılmayacak.

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DSİ kura sonuçları ne zaman açıklanacak? DSİ işçi alımı kuraları ne zaman çekilecek, hangi gün? İşte DSİ sonuç tarihi!
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