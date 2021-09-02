Eylül ayı kira artış oranı açıklandı mı, yüzde kaç oldu? Kira artış oranı nasıl hesaplanır? 2021 kira artış oranı hesaplama!

AĞUSTOS AYI KİRA ZAMMI YÜZDE KAÇTI?

Ağustos ayında enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından Ağustos ayı kira artış oranı da belli oldu. TÜFE'de (2003=100) 2021 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre %1,80, bir önceki yılın Aralık ayına göre %10,41, bir önceki yılın aynı ayına göre %18,95 ve on iki aylık ortalamalara göre %15,15 artış gerçekleşti.