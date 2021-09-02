Mu varyantı nedir, belirtileri neler, nasıl ve nerede ortaya çıktı? Aşılar Mu varyantına karşı etkili mi?

Koronavirüsle mücadele sürecinde ortaya çıkan varyantlar çalışmaların seyrini değiştiriyor. Bu varyantların sonuncusu olan Mu varyantı, DSÖ tarafından "ilgi varyantları" sınıfında inceleniyor. Söz konusu mutasyon, Mu varyantı nedir, belirtileri neler gibi sorulara konu oluyor. Ayrıca nasıl ve nerede ortaya çıktığı da uzmanların araştırma sürecinde değerlendirdikleri arasında yer alıyor. Peki, aşılar Mu varyantına karşı etkili mi? İşte bu mutasyona dair merak edilenler.

MU VARYANTI NEDİR?

Kolombiya kaynaklı olduğu bilinen Mu varyantı Koronavirüs'ün mutasyonlarından biridir. Güney Amerika ve Avrupa'da vakalara rastlanan bu varyantla ilgili çalışmalar devam etmektedir. Bu varyant DSÖ tarafından ilgi varyantları arasında incelenmektedir.