Ölümcül Makineler filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Ölümcül Makineler konusu, oyuncuları ve IMDB puanı

Ölümcül Makineler filmi yabancı film sevenlerin gündeminde yer alıyor. Televizyonda yayınlanan yabancı filmleri takip edenler, Robert Sheehan ve Hera Hilmarsdottir'in başrollerinde yer aldığı yapımı, "Ölümcül Makineler filmi konusu nedir, oyuncuları kimler?" gibi sorularla araştırıyor. Romandan uyarlama film dikkat çekici senaryosuyla bilim kurgu sevenlerin radarına girdi. Ölümcül Makineler konusu, oyuncuları ve IMDB puanı haberimizde.

ÖLÜMCÜL MAKİNELER KONUSU NE?

Ölümcül Makineler, yaşanan büyük bir yıkımın ardından yeni bir medeniyetin kuruluşunu ve bu yeni düzende hayatta kalmaya çalışan insanları anlatıyor. İnsanlığı yok eden büyük felaketin üzerinden yıllar geçer. Geriye kalan insanlar, yürüyen şehirlerde hayatını sürdürmek zorundadır. Kast sisteminin yaygın olduğu bu yeni dünyada büyük şehirler daha küçük şehir ve kasabaları yağmalayarak güçlerini arttırmaktadır.