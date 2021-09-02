Türkiye Sırbistan yarı final voleybol maçı için geri sayım başladı. Filenin Sultanları galibiyet zincirini bozmadan tam 7 maçtır rakiplerini mağlup ederken şampiyonadaki başarısıyla tüm yurtta heyecanı doruklara çıkarttı. "Sırbistan Türkiye yarı final maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?" soruları bu noktada milyonların gündemindeki yerini aldı. Milyonlar Filenin Sultanları için tek yürek oldu. Peki, Türkiye yarı final maçı ne zaman, hangi gün? Filenin Sultanları Sırbistan karşılaşması hangi kanalda yayınlanacak? İşte tüm detaylar...
FİLENİN SULTANLARI YARI FİNAL RAKİBİ BELLİ OLDU!
A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2021 Avrupa Şampiyonası yarı finalinde Sırbistan ile eşleşti.
Çeyrek finalde Fransa'yı 3-1 yenen Sırbistan, Türkiye'nin rakibi oldu.Türkiye ile Sırbistan arasındaki yarı final karşılaşması, 3 Eylül Cuma günü Belgrad'da oynanacak.
Son iki şampiyonayı kazanan Sırbistan, 2019'da Ankara'da oynanan final maçında Türkiye'yi 3-2 mağlup etmişti. Milliler, Sırbistan'dan rövanşı almak için sahaya çıkacak. 2021 Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nın diğer yarı final maçında ise Hollanda ile İtalya karşılaşacak.
TÜRKİYE SIRBİSTAN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Filenin Sultanları'nın yarı final voleybol maçı 3 Eylül 2021 Cuma günü gerçekleşecek. Karşılaşmanın saati ise henüz belli değil. Millilerin maçı TRT Spor, TRT SPOR YILDIZ ya da TRT 1 ekranlarında olacak. Yayın kanalı netleştiğinde de haberimizden öğrenebilirsiniz...