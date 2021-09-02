Türkiye Sırbistan yarı final voleybol maçı için geri sayım başladı. Filenin Sultanları galibiyet zincirini bozmadan tam 7 maçtır rakiplerini mağlup ederken şampiyonadaki başarısıyla tüm yurtta heyecanı doruklara çıkarttı. "Sırbistan Türkiye yarı final maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?" soruları bu noktada milyonların gündemindeki yerini aldı. Milyonlar Filenin Sultanları için tek yürek oldu. Peki, Türkiye yarı final maçı ne zaman, hangi gün? Filenin Sultanları Sırbistan karşılaşması hangi kanalda yayınlanacak? İşte tüm detaylar...