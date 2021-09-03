12 yaş üstü ne zaman aşı olacak? 15 yaş üstü aşı olabiliyor mu, zorunlu mu? 15 yaş üstü aşı randevusu alma ekranı

18 yaş üstü aşılama faaliyetlerinin tamamlanmasıyla birlikte çocuklar için aşı uygulaması gündeme geldi. 15 yaş üstü aşı olabiliyor mu ve zorunlu mu sorularına ek olarak bazı veliler 12 yaş üstü ne zaman aşı olacak diye araştırıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın, vaka sayılarının artışında aşı olmayan nüfusun etkisi olduğunu duyurması üzerine aşılama oranlarında artış gözlemlendi. İşte ailelerin merak ettiği "çocuklar aşı olacak mı" sorusu hakkında son durum ve 15 yaş üstü için aşı randevusu alma ekranı.

15 YAŞ ÜSTÜ AŞI OLACAK MI?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 15 yaş üstü gençlerin ve 12 yaş üstü kronik hastalığı olanların aşılanacağını duyurdu. Bu duyurunun ardından aileler aşı konusunda araştırmaları hızlandırdı.