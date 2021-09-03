12 yaş üstü ne zaman aşı olacak? 15 yaş üstü aşı olabiliyor mu, zorunlu mu? 15 yaş üstü aşı randevusu alma ekranı

18 yaş üstü aşılama faaliyetlerinin tamamlanmasıyla birlikte çocuklar için aşı uygulaması gündeme geldi. 15 yaş üstü aşı olabiliyor mu ve zorunlu mu sorularına ek olarak bazı veliler 12 yaş üstü ne zaman aşı olacak diye araştırıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın, vaka sayılarının artışında aşı olmayan nüfusun etkisi olduğunu duyurması üzerine aşılama oranlarında artış gözlemlendi. İşte ailelerin merak ettiği "çocuklar aşı olacak mı" sorusu hakkında son durum ve 15 yaş üstü için aşı randevusu alma ekranı.
15 YAŞ ÜSTÜ AŞI OLACAK MI?
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 15 yaş üstü gençlerin ve 12 yaş üstü kronik hastalığı olanların aşılanacağını duyurdu. Bu duyurunun ardından aileler aşı konusunda araştırmaları hızlandırdı.
15 YAŞ ÜSTÜ AŞI ZORUNLU MU ?
Sağlık Bakanlığı, yüksek riskli grupta yer alan vatandaşların aşılanmasının hayati önem taşıdığına değinerek 12 yaş ve üstü riskli gruptaki gençlerin de aşılanacağını açıklamıştı. Bu açıklamalar dahilinde, toplumda bulaş riskini en aza indirmek ve kamu sağlığını koruyabilmek adına aşı sırası gelen vatandaşların aşı olması gerekmektedir. Ancak hiçbir yaş grubu ve meslek için aşı zorunluluğu söz konusu değildir.
12 YAŞ ÜSTÜ NE ZAMAN AŞILANACAK?
12 yaş üstü ve kronik hastalığı nedeniyle risk grubunda olanlar için aşı hakkı tanımlandı. Ancak kronik hastalığı olmayan 12 yaş üstü bireyler için henüz aşı sırası gelmedi. Konuyla ilgili güncel bir açıklama geldiğinde haberimizde yer alacak.
AŞI SIRASI NASIL SORGULANIR?
18 yaş altına inen aşı sırası için, e-Nabız sisteminden ya da kısa mesaj yoluyla aşı hakkının olup olmadığı sorgulanabilir. 2023'e "AŞILA" yazıp SMS atarak aşı sırasının gelip gelmediği öğrenilebiliyor.
e-Nabız sisteminden aşı sırası öğrenme ve aşı randevusu almak için aşağıdaki linke tıklayabilirsiniz.
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