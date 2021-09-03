ATA AÖF kayıtları ne zaman yapılacak? ATA AÖF kesin kayıt tarihi ne? Erzurum Atatürk Üniversitesi açıköğretim kayıt ekranı

Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nde öğrenim görmek isteyen adaylar, ATA AÖF kayıtları ne zaman yapılacak sorusuyla kayıt tarihleri hakkında araştırma yapıyor. Üniversitenin OBS bilgi sistemi üzerinden yapılan kayıtlar henüz başlamadı fakat ön kayıt işlemleri hala devam ediyor. Bu durumda, ATA AÖF kesin kayıt tarihi ne? İşte Erzurum Atatürk Üniversitesi açıköğretim kayıt ekranı ve sürece ilişkin genel bilgiler.

ATA AÖF KAYIT TARİHLERİ

ATA AÖF ön kayıtları bu yıl 1 Haziran'dan 3 Ekim'e kadar alınıyor. AÖF kesin kayıtları ise 31 Ağustos ile 3 Ekim arasında gerçekleştirilecek.