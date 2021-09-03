ATA AÖF yaz okulu sınav tarihi belli oldu mu? ATA AÖF yaz okulu sınavı online mı yüz yüze mi yapılacak?

Erzurum Atatürk Üniversitesi bünyesinde ikinci üniversite ya da açıköğretim öğrenimi gören öğrenciler, ATA AÖF yaz okulu sınavı online mı, yüz yüze mi yapılacak, ne zaman düzenlenecek diye merak ediyor. Atatürk Üniversitesi'nden yapılan son açıklamaya göre yüz yüze yapılacağı öğrenilen sınava ilişkin son bilgiler haberimizde. İşte ATA AÖF yaz okulu sınav tarihi!

ATA AÖF YAZ OKULU SINAVI YÜZ YÜZE Mİ, ONLINE MI?

ATA AÖF yaz okulu sınavı, üniversitenin ve fakültenin yaptığı son açıklamalara göre yüz yüze yapılacak. Sınavlar; Türkiye genelinde her ilde belirlenen sınav merkezlerinde gerçekleştirilecek.