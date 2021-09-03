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Giriş Tarihi: 3.9.2021 11:08

ATA AÖF yaz okulu sınav tarihi belli oldu mu? ATA AÖF yaz okulu sınavı online mı yüz yüze mi yapılacak?

ATA AÖF yaz okulu sınav tarihi belli oldu mu? ATA AÖF yaz okulu sınavı online mı yüz yüze mi yapılacak?

Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi öğrencileri, eylül ayında yapılması planlanan yaz okulu sınavı ile ilgili araştırmalarını hızlandırdı. On binlerce öğrencinin eğitim gördüğü ATA AÖF bünyesinde düzenlenecek sınav; ATA AÖF yaz okulu sınav tarihi belli oldu mu sorusuyla araştırılıyor. Sınava sayılı günler kala Atatürk Üniversitesi yaz okulu sınavı online mı yüz yüze mi yapılacak sorusu gündeme geliyor. İşte üniversitesinin sınava dair son açıklamaları.

Erzurum Atatürk Üniversitesi bünyesinde ikinci üniversite ya da açıköğretim öğrenimi gören öğrenciler, ATA AÖF yaz okulu sınavı online mı, yüz yüze mi yapılacak, ne zaman düzenlenecek diye merak ediyor. Atatürk Üniversitesi'nden yapılan son açıklamaya göre yüz yüze yapılacağı öğrenilen sınava ilişkin son bilgiler haberimizde. İşte ATA AÖF yaz okulu sınav tarihi!

ATA AÖF YAZ OKULU SINAVI YÜZ YÜZE Mİ, ONLINE MI?

ATA AÖF yaz okulu sınavı, üniversitenin ve fakültenin yaptığı son açıklamalara göre yüz yüze yapılacak. Sınavlar; Türkiye genelinde her ilde belirlenen sınav merkezlerinde gerçekleştirilecek.

ATA AÖF YAZ OKULU SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi yaz okulu sınavı 12 Eylül'de yapılacak. 12 Eylül Pazar günü düzenlenecek olan sınavın saati belli olduğunda haberimizde yer alacak.

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÖF KAYITLARI NE ZAMAN VE NASIL YAPILACAK?

Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'ne kayıt olmak isteyenlerin öncelikle internet üzerinden ön kayıt yapması gerekmektedir. Daha sonra, 31 Ağustos 3 Ekim tarihleri arasında asıl kayıt için kayıt materyal ücretini yatırmaları gerekmektedir. Bu işlemin ardından kayıt işlemi üniversite tarafından otomatik olarak gerçekleştirilir.

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ATA AÖF yaz okulu sınav tarihi belli oldu mu? ATA AÖF yaz okulu sınavı online mı yüz yüze mi yapılacak?
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