İŞKUR tarafından yayınlanan Devlet Su İşleri personel alımı ilanına başvuru yapan adaylar, yapılacak kura çekimi sonrası bilgilendirilecek. Başvuran on binlerce aday arasından 2 bin 5 personel alımı yapacak olan kurum, DSİ işçi alımı kuraları ne zaman çekilecek ve hangi gün duyurulacak sorusuyla araştırılıyor. İşte DSİ kura çekim tarihi ve kura sonuç tarihi.

DSİ İŞÇİ ALIMI KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN YAPILACAK?

DSİ bünyesinde istihdam edilecek personel öncelikle sınava tabii tutuluyor. Bu sınava katılacak adayların tespiti için noter huzurunda gerçekleştirilecek olan kura çekimi 6 Eylül'de saat 10:00'da Bölge Müdürlüklerinde düzenlenecek. Kura çekimi için açık kadro sayısının 4 katı asil, aynı sayıda yedek isim çekilecek.