Eylül ayı kira artış oranı açıklandı mı ve yüzde kaç oldu? Kira artış oranı nasıl hesaplanır? 2021 kira artış oranı hesaplama!

Kiracılar ve ev sahipleri Eylül ayı kira artış oranı hakkında araştırma yapıyor. TÜFE oranına göre hesaplanan güncel veriler, TÜİK tarafından her ayın başında duyuruluyor. Ayın ilk günlerinde açıklanan veriler, Eylül ayı kira artış oranı açıklandı mı, yüzde kaç oldu sorularıyla araştırılıyor. Kira artış oranı neye göre belirlenir sorusu da vatandaşların gündeminde yer alıyor. 2021 kira artış oranı hesaplama işlemi haberimizde.
EYLÜL AYI KİRA ARTIŞ ORANI AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Eylül ayına ilişkin kira artış oranı verileri henüz açıklanmadı. Türkiye İstatistik Kurumu tarafından enflasyon verileri 3 Eylül Cuma günü açıklanacak. TÜİK'ten yapılacak duyurunun ardından güncel veriler haberimizde yer alacak.
KİRA ARTIŞ ORANI NEYE GÖRE BELİRLENİR?
Kira artış oranı, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) oranlarına göre belirlenmektedir. Geçtiğimiz yıl hazırlanan Orta Vadeli Ekonomi Programı kapsamında, kira zamlarının Üretici Fiyat Endeksi değil Tüketici Fiyat Endeksi'ne göre planlanmasına karar verilmişti. Bu karar doğrultusunda artık kira artışında üst sınıf TÜFE ile belirleniyor.
KİRA ARTIŞ ORANI NASIL HESAPLANIR?
Mevcut kira bedeli: 1000 TL
Zam oranı: 15,15
Zam bedeli: 151,5 TL
Zamlı kira bedeli: 1.151,5 TL
AĞUSTOS AYI KİRA ZAMMI YÜZDE KAÇTI?
Ağustos ayında enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından Ağustos ayı kira artış oranı da belli oldu. TÜFE'de (2003=100) 2021 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre %1,80, bir önceki yılın Aralık ayına göre %10,41, bir önceki yılın aynı ayına göre %18,95 ve on iki aylık ortalamalara göre %15,15 artış gerçekleşti.