Haber turu

Adana Demirsporhalka açılıyor SÜPER Lig'e renk getiren Adana Demirspor'un Başkanı Murat Sancak, mavi-lacivertli kulübü en yakın zamanda borsaya açmayı planladıklarını söyledi. Sancak, "SPK'ya başvurumuzuyaptık, kabul görürse en yakın zamandaAdana Demirspor'u borsaya açacağızve yüzde 85'i halkın olacak. Şimdi herkesin kolay kolay getiremediği antrenör getirdik ne için? 3 yıllık hedefimiz var. Allah nasip ederse ve bir bütün olabilirsek, onu da başaracağız" dedi.
Tsitsipas&Sabalenkaüçüncü tura yükseldi
ABD Açık'ta tek erkeklerde 3 numaralı seri başı Yunan raket Stefanos Tsitsipas, 2 saat 41 dakika süren mücadele sonunda Fransız rakibi Adrian Mannarino'yu 3-1 yenerek üçüncü tura yükseldi. Tek kadınlarda 2 numaralı seri başı Sabalenka ise, SlovenyalıTamara Zidansek'i 6-3 ve 6-1'lik setlerle zorlanmadan 2-0 yenerek üçüncü turda ABD'li Danielle Collins ile eşleşti.
Mustafa Cengizhastaneye kaldırıldı
GALATASARAY'IN eski başkanı Mustafa Cengiz, dün sabah ambulansla Acıbadem Maslak Hastanesi'ne kaldırıldı. Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Yeşim Eralp Cengiz'in durumuyla ilgili olarak, "Hastamız Mustafa Cengiz evinde yaşadığı rahatsızlık sonrasında hastanemize getirilmiş olup, planlanan işlemler sırasında nöbet geçirmiştir. Durumukontrol altına alınan Sayın Cengiz'in ilkdeğerlendirmelerinde yaşamını tehdit edenbir bulgu saptanmamıştır" dedi.
Karagümrük'te ibreRIBERY'YE DÖNDÜ GEÇEN sezondan beri yaptığı transferlerle ses getiren Karagümrük, Beşiktaşlı Jeremain Lens'ten maaş konusunda anlaşmayınca vazgeçti. Bunun üzerine İstanbul ekibinin, bonservisi elinde olan Franck Ribery'deönemli yol kat ettiği kaydedildi. Karagümrük transferin son günü olan 8 Eylül'e kadar 38 yaşındaki yıldızı bitirmek için yoğun çaba harcıyor.