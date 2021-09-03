Haberler Spor Haberleri Tüm Sporlar Haberleri La Casa de Papel yeni sezon için beklenen tarih geldi! La Casa de Papel 5. yeni sezon bölümleri bugün mü yayınlanacak?
Giriş Tarihi: 3.9.2021 08:24 Son Güncelleme: 3.9.2021 08:25

La Casa de Papel yeni sezon için beklenen tarih geldi! La Casa de Papel 5. yeni sezon bölümleri bugün mü yayınlanacak?

La Casa de Papel yeni sezon için beklenen tarih geldi! La Casa de Papel 5. yeni sezon bölümleri bugün mü yayınlanacak?

Dünya çapında geniş bir izleyici kitlesi olan La Casa de Papel dizisi, 5. yeni sezonu ile ekranlara dönüyor. Dijital bir platformda yayınlanan dizi, ilk dört sezonu ile oldukça sevilmişti. Bu noktada, La Casa de Papel yeni sezon ne zaman başlıyor konusuyla ilgili araştırmalar hız kazandı. Edinilen bilgiye göre, La Casa de Papel 5. yeni sezon yayın tarihi elli oldu. Peki, La Casa de Papel yeni bölümleri ne zaman yayınlanacak? Detaylar haberimizde

Eylül ayı itibarı ile dizilerin yeni sezon tarihleri de merak konusu oluyor. Bu noktada, La Casa de Papel yeni sezon ne zaman başlıyor sorusuna da yanıt aranmaya başlandı. Yayınlanan dört sezonu ile dünya çapında bir hayran kitlesine ulaşan dizi, 5. yeni sezonu ile de izleyicileri ekran başına kilitlemeyi hedefliyor. Peki, La Casa de Papel 5. yeni sezon ne zaman başlayacak? La Casa de Papel yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? İşte bilgiler...

LA CASA DE PAPEL 5. SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

5. sezonun ilk 5 bölümü, 3 Eylül'de Netflix'te yayınlanacak olan dizinin yeni sezonunun oyuncuları arasında Álvaro Morte, Úrsula Corberó, Itziar Ituño, Miguel Herrán, Jaime Lorente, Esther Acebo, Enrique Arce yer alıyor. Dizinin kalan son 5 bölümü ise 3 Aralık'ta izleyicilerle buluşacak.

EN ÇOK OKUNANLAR

Usta oyuncu Ferhan Şensoy'un cenazesine gölge düşüren olay! Büyük saygısızlık...
Son dakika haberi: Fenerbahçe’den gönderilen 9 isimde dikkat çeken ayrıntı! Vitor Pereira tek tek biletlerini kesti…
Ne kadar miras bıraktığı belli oldu! İngiliz turist Türk otel çalışanına da mirasından pay vermişti...
'Kim Milyoner Olmak İster' yarışmasında hastalığını açıklamıştı: Kahreden haber geldi...
Masterchef'te Danilo Şef neden ayrıldı ve programdan niçin gitti? Danilo Şef neden yok, ne oldu ve MasterChef'ten ayrıldı mı?
ABD'de Ida Kasırgası dehşeti yaşanıyor; yollar kapandı, yardım çağrıları geldi! Can kaybı giderek artıyor
Instagram çöktü! Instagram mobil uygulaması çöktü mü, sorun mu var ve akış yenilenemedi hatası çözümü nedir?
Son dakika: Avrupa’da transfer dönemi bitti! Dünya yıldızları boşta kaldı… İşte o isimler
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Mesut Özil Fenerbahçe'den ayrılacak mı? 'Vitor Pereira ile Mesut arasında...'
Son dakika: Beşiktaş Miralem Pjanic transferini resmen açıkladı! Yıldız oyuncunun garanti ücreti belli oldu...
ARKADAŞINA GÖNDER
La Casa de Papel yeni sezon için beklenen tarih geldi! La Casa de Papel 5. yeni sezon bölümleri bugün mü yayınlanacak?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA