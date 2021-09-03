Ölümcül Makineler filmi konusu nedir ve oyuncuları kimler? Ölümcül Makineler konusu, oyuncuları ve IMDB puanı

Ölümcül Makineler filmi yabancı film sevenlerin gündeminde yer alıyor. Televizyonda yayınlanan yabancı filmleri takip edenler, Robert Sheehan ve Hera Hilmarsdottir'in başrollerinde yer aldığı yapımı, "Ölümcül Makineler filmi konusu nedir, oyuncuları kimler?" gibi sorularla araştırıyor. Romandan uyarlama film dikkat çekici senaryosuyla bilim kurgu sevenlerin radarına girdi. Ölümcül Makineler konusu, oyuncuları ve IMDB puanı haberimizde.
ÖLÜMCÜL MAKİNELER KONUSU NE?
Ölümcül Makineler, yaşanan büyük bir yıkımın ardından yeni bir medeniyetin kuruluşunu ve bu yeni düzende hayatta kalmaya çalışan insanları anlatıyor. İnsanlığı yok eden büyük felaketin üzerinden yıllar geçer. Geriye kalan insanlar, yürüyen şehirlerde hayatını sürdürmek zorundadır. Kast sisteminin yaygın olduğu bu yeni dünyada büyük şehirler daha küçük şehir ve kasabaları yağmalayarak güçlerini arttırmaktadır.
ÖLÜMCÜL MAKİNELER NE ANLATIYOR?
Bu sırada güçsüzler hayatta kalmak için mücadele eder. Tom Natsworthy, yürüyen şehirler arasında büyük şehir sayılan Londra'nın alt sınıflarından biridir. Tehlikeli bir kaçak olarak bilinen Hester Shaw ile yolu kesişir ve ikili hayatta kalmak için mücadele eder. İkilinin ortak çalışması bu yeni düzeni sarsacak ve dünyanın kaderini değiştirecektir.
ÖLÜMCÜL MAKİNELER KAÇ YAŞ ÜSTÜ İÇİN?
Ölümcül Makineler (Mortal Engines) filmi 13 yaş ve üzeri için uygundur.
ÖLÜMCÜL MAKİNELER 2 NE ZAMAN ÇIKACAK?
Filmin bir devam filmi olacağı yönünde iddialar mevcut fakat henüz Ölümcül Makineler 2 filminin ne zaman vizyona gireceği bilinmiyor.
ÖLÜMCÜL MAKİNELER OYUNCULARI
Robert Sheehan
Hera Hilmar
Hugo Weaving
Jihae
Ronan Raftery
Leila George
Patrick Malahide
Stephen Lang