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Giriş Tarihi: 4.9.2021 08:19 Son Güncelleme: 4.9.2021 08:20

DGS tercih sonuçları açıklandı mı ve ne zaman açıklanır? ÖSYM 2021 DGS tercihleri ne zaman açıklanacak, sonuç tarihi belli oldu mu?

DGS tercih sonuçları açıklandı mı ve ne zaman açıklanır? ÖSYM 2021 DGS tercihleri ne zaman açıklanacak, sonuç tarihi belli oldu mu?

İki yıllık ön lisans bölümlerinden mezun olan vatandaşların eğitimlerini lisans düzeyine taşıyabilmek amacıyla katılım sağladığı Dikey Geçiş Sınavı sonrası tercihler gerçekleşmeye devam ediyor. DGS tercih sonuçları için gözler ÖSYM'den gelecek olan açıklamaya çevrildi. 7 Eylül tarihinde sona erecek olan işlemlerin ardından kısa süre içerisinde sonuçların erişime açılması bekleniyor. Peki, ÖSYM ile 2021 DGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? DGS tercihleri ne zaman açıklanacak, sonuç tarihi belli oldu mu? İşte detaylar…

DGS tercih sonuçları için gözler ÖSYM'nin vereceği tarihe çevrildi. Bilindiği üzere Dikey Geçiş tercihleri geçtiğimiz hafta itibarıyla başlamıştı. Başvuruların alınacağı süreçte adaylar eğitim almaya hak kazanacakları okulları öğrenecekleri o tarihi merak ediyor. Bu noktada ise "DGS tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" sorusu yanıt aramaya başladı. ÖSYM henüz bununla ilgili net bir tarih ise paylaşmadı. Peki, 2021 DGS tercihleri ne zaman açıklanacak, sonuç tarihi belli oldu mu? İşte detaylar…

DGS tercih kılavuzu ÖSYM tarafından yayınlandı mı? 2021 DGS tercihleri ne zaman yapılacak, tarihleri belli oldu mu?

ÖSYM'den gelen açıklama şöyle;

"2021 Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı (2021-DGS) tercih işlemleri, 27 Ağustos - 07 Eylül 2021 tarihleri arasında yapılacaktır."

DGS TERCİHLERİ NE ZAMAN BİTİYOR?

Tercih işlemleri, 07 Eylül 2021 tarihinde saat 23.59'da sona erecektir. Adaylar, tercihlerini bireysel olarak ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifrelerini kullanarak elektronik ortamda yapabileceklerdir.

Yerleştirme işleminde, 2021-DGS Başvuru kılavuzunda yer alan ilke ve kurallar uygulanacaktır. Adaylar tercihlerini yapmadan önce İlgili kılavuzu dikkatlice incelemeleri ve tercih süresince yayımlanan tablolardan yararlanmaları gerekmektedir.

DGS TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

DGS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Henüz tercih sonuçlarına ilişkin bir tarih bilgisi bulunmuyor.

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DGS tercih sonuçları açıklandı mı ve ne zaman açıklanır? ÖSYM 2021 DGS tercihleri ne zaman açıklanacak, sonuç tarihi belli oldu mu?
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