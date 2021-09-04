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Giriş Tarihi: 4.9.2021

Efeler doludizgin

Efeler doludizgin

A Milli Erkek Voleybol Takımı, Avrupa Şampiyonası’nda Rusya’dan sonra İspanya’yı da 3-1 mağlup ederek 2’de 2 yaptı

A Milli Erkek Voleybol Takımı, CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası C Grubu ikinci maçında karşılaştığı İspanya'yı 3-1 mağlup etti ve 2'de 2 yaptı. Finlandiya'nın Tampere şehrinde oynanan maçın ilk setini etkili bir oyunla 25-16 alan Ay-Yıldızlılar, ikinci seti İspanya'ya 31-29 verdi ve durum 1-1'e geldi. Üçüncü seti Filenin Efeleri 27-25 kazandı ve setlerde öne geçti: 2-1. Kıran kırana geçen 4. seti Milliler, 25-23 kazanarak maçtan 3-1 galip ayrıldı. Filenin Efeleri böylece Rusya'nın ardından İspanya'yı da yendi ve puanını 6 yaptı. Milliler gruptaki 3. maçını yarın saat 14.00'te Kuzey Makedonya'ya karşı oynayacak.

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