Efeler doludizgin

A Milli Erkek Voleybol Takımı, CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası C Grubu ikinci maçında karşılaştığı İspanya'yı 3-1 mağlup etti ve 2'de 2 yaptı. Finlandiya'nın Tampere şehrinde oynanan maçın ilksetini etkili bir oyunla 25-16alan Ay-Yıldızlılar, ikinci seti İspanya'ya 31-29 verdi ve durum 1-1'e geldi. Üçüncü seti FileninEfeleri 27-25 kazandı ve setlerde öne geçti: 2-1. Kıran kırana geçen 4. seti Milliler, 25-23 kazanarakmaçtan 3-1 galip ayrıldı. Filenin Efeleri böylece Rusya'nın ardından İspanya'yı da yendi ve puanını 6 yaptı. Milliler gruptaki 3.maçını yarın saat 14.00'te KuzeyMakedonya'ya karşı oynayacak.