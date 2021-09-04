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Giriş Tarihi: 4.9.2021

Spor turu

Caulker, Kayserispor'a Caner Erkin, Ç.Rize'ye
FENERBAHÇE'DE son 2 yolcu Steven Caulker ve Caner Erkin... Sarı-lacivertliler dün resmi siteden yapılan açıklamada iki oyuncunun transferleri için görüşmelerin devam ettiğini duyurdu. Caulker için Kayserispor ile Fenerbahçe anlaştı. Ancak oyuncuyla Kayserispor'un görüşmeleri devam ediyor. Caner Erkin ise Çaykur Rizespor ile temaslarını sürdürüyor.

Afyonkarahisar'da gözler Herlings'te
DÜNYA Motokros Şampiyonası'nda bu sezon iki yarış birden Türkiye'de yapılacak. İlk olarak sezonun dokuzuncu yarışı MXGP Of Turkey, 4-5 Eylül tarihlerinde düzenlenecek. Sezonun onuncu yarışı, MXGP Of Afyon ise 7-8 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek. Büyük ilgi görmesi beklenen yarışta gözler, 2018 ve 2019 yıllarında Afyonkarahisar'da birinciliği kimseye bırakmayan Red Bull KTM Factory pilotu Jeffrey Herlings'te olacak.

Yunus Akgün, yeniden Adana Demirspor'da
MAVİ Şimşekler, geçen sezon kiralık olarak oynattığı Galatasaray'ın genç futbolcusu Yunus Akgün'ü yeniden kadrosuna kattı. Teknik direktörlüğe Montella'yı getiren Adana Demir, Süper Lig'den birçok teklif alan 21 yaşındaki oyuncuyu bir yıl daha kiraladı. Sarı-kırmızılı kulübe 150 bin Euro ödeneceği öğrenildi.

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