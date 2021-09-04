Caulker, Kayserispor'aCaner Erkin, Ç.Rize'ye FENERBAHÇE'DE son 2 yolcu StevenCaulker ve Caner Erkin... Sarı-lacivertlilerdün resmi siteden yapılan açıklamada ikioyuncunun transferleri için görüşmelerindevam ettiğini duyurdu. Caulker içinKayserispor ile Fenerbahçe anlaştı. Ancakoyuncuyla Kayserispor'un görüşmeleridevam ediyor. Caner Erkin ise ÇaykurRizespor ile temaslarını sürdürüyor.
Afyonkarahisar'dagözler Herlings'te
DÜNYA Motokros Şampiyonası'nda bu sezon iki yarış birden Türkiye'de yapılacak. İlk olarak sezonun dokuzuncu yarışı MXGP Of Turkey, 4-5 Eylül tarihlerinde düzenlenecek. Sezonun onuncu yarışı, MXGP Of Afyon ise 7-8 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek. Büyük ilgigörmesi beklenen yarışta gözler, 2018 ve2019 yıllarında Afyonkarahisar'da birinciliğikimseye bırakmayan Red Bull KTMFactory pilotu Jeffrey Herlings'te olacak.
Yunus Akgün, yenidenAdana Demirspor'da
MAVİ Şimşekler, geçen sezon kiralık olarak oynattığı Galatasaray'ın genç futbolcusu Yunus Akgün'ü yeniden kadrosuna kattı. Teknik direktörlüğe Montella'yı getiren Adana Demir, Süper Lig'den birçok teklif alan 21 yaşındaki oyuncuyubir yıl daha kiraladı. Sarı-kırmızılı kulübe 150 bin Euro ödeneceği öğrenildi.