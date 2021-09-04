Haberler Spor Haberleri Tüm Sporlar Haberleri Toprak Razgatlıoğlu Fransa'da birinci oldu
Giriş Tarihi: 4.9.2021 16:11

Toprak Razgatlıoğlu Fransa'da birinci oldu

AA
Toprak Razgatlıoğlu Fransa’da birinci oldu

Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası'nın 2021 sezonu 8. ayağında Fransa'da ilk yarışta birinci oldu.

Şampiyonanın 8. ayak mücadelesi, Fransa'nın 4.4 kilometre uzunluğa sahip Magny Cours Pisti'nde gerçekleştiriliyor.

Dünya Superbike Şampiyonası'nda pilotlar klasmanında ilk sırada yer alan milli sporcu Toprak Razgatlıoğlu, Pata Yamaha with Brixx takımıyla, Fransa'da ilk yarışta damalı bayrağı birinci sırada geçti. Yarışı Jonathan Rea ikinci, Andrea Locatelli ise üçüncü sırada bitirdi.

Milli motosikletçi bu birincilikle kariyerinin 12. birinciliğini bu sezon ise 7. birinciliğini kazandı.

Toprak Razgatlıoğlu, pilotlar klasmanında Jonathan Rea'nin 5 puan önüne geçerek 336 puanla liderliğini sürdürdü.

Milli motosikletçi yarış sonrası yaptığı açıklamada, "İstikrarlı tur zamanlarına ihtiyacım olduğunu biliyordum. Rahat bir sürüş gerçekleştirmeye çalıştım, ama özellikle amacım istikrarlı tur zamanları yapmaktı. Yarın kazanmak için yine deneyeceğiz. Bu sezon boyunca bu pisti bekledim, mümkün olduğunca fark yakalamaya çalışacağım. Çok teşekkür ediyorum." değerlendirmesini yaptı.

Toprak, yarın TSİ 12.00'de Superpole yarışı ve TSİ 15.00'te ikinci yarışta start alacak.

EN ÇOK OKUNANLAR

Ünlü şarkıcı Kibariye'den yıllar sonra gelen Seda Sayan itirafı: Kazandığım paradan, kalacağım eve kadar...
Usta oyuncu Ferhan Şensoy'un cenazesine gölge düşüren olay! Büyük saygısızlık...
KYK yurt başvuruları başladı mı? 2021-2022 KYK yurt başvurusu ne zaman yapılacak, şartları ve ücretleri nedir?
Son dakika haberi | 10 milyon vatandaşı doğrudan ilgilendiriyor: Borçlar siliniyor, devlet ödeyecek
Son dakika haberleri: Galatasaray'dan Gedson Fernandes için son teklif! Transferde Pjanic detayı
Son dakika haberi | Bülent Eczacıbaşı'ndan silahlı korumalarıyla baskın! Bodrum bu skandalı konuşuyor
Ne kadar miras bıraktığı belli oldu! İngiliz turist Türk otel çalışanına mirasından pay vermişti...
Son dakika haberleri | Tekirdağ'da korkunç tren kazası: 6 ölü 7 yaralı
Başkan Erdoğan'ın o sözleri dikkat çekmişti! Türkiye'den rekor üstüne rekor
Beton dökülen kuyulardan petrol fışkırıyor
ARKADAŞINA GÖNDER
Toprak Razgatlıoğlu Fransa'da birinci oldu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA