Açıköğretim AÖF yaz okulu sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖF yaz okulu sınavı sonuçları ne zaman açıklanır?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi yaz okulu sınavı, YÖK'ün kararı sonucunda yüz yüze olarak bugün gerçekleştirildi. Yaz okulu sınavından çıkan adaylar, sonuç belgelerine ne zaman ulaşacaklarını merak ediyor. AÖF yaz okulu sınav sonuçları ne zaman açıklanacak sorusu da bu kapsamda yanıt arıyor. Açıköğretim yaz okulu sınavı sonuç tarihi 2021 haberimizde!

AÖF SINAV SORULARI NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Bugün düzenlenen AÖF sınavının soruları ve cevaplarının 6 Eylül Pazartesi gününden itibaren Anadolu Üniversitesi'nin internet sitesinden yayınlanması bekleniyor.