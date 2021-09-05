Filenin Sultanları yurda döndü! "Mutluyuz, gururluyuz..."

EDA ERDEM DÜNDAR: "AVRUPA ŞAMPİYONASI'NDA EN ÇOK ÇALIŞAN EKİP BİZDİK"

Yoğun bir yaz dönemi geçirdiklerini söyleyen Eda Erdem Dündar ise, "Mutluyuz, gururluyuz. Zaten hepimizin yüzleri gülüyor. Çok yoğun geçen bir 4 ayı geride bırakıyoruz. Milli takım sezonu bizim için gerçekten çok keyifli geçti, çok verimli geçti. Tüm takım arkadaşlarımı kutluyorum. Stafımızı kutluyorum. Federasyonumuza da çok teşekkür ediyoruz. Herkesin emeğine sağlık çünkü canla başla bu yaz zaten Avrupa Şampiyonası'nda en çok çalışan ekip bizdik. Mayıs 5'ten itibaren bu takım durmaksızın çalışıyor. Madalyayla bitirdiğimiz için de çok mutluyuz. İnanılmaz bir destek görüyoruz zaten. Türk halkını da bu madalyayla mutlu edebildiğimiz için de çok mutluyuz. Herkese destekleri için çok çok teşekkür ediyoruz" cümlelerine yer verdi.





"MİLLİ TAKIMI ÖZLEYECEĞİZ"

Bir süre dinlendikten sonra kulüp sezonları için çalışmalara tekrar başlayacaklarının altını çizen milli sporcu, "Birkaç gün sonra biraz daha sakinleştiğimizde tekrardan milli takımı özleyeceğiz. Onu biliyoruz. Ama kulüp sezonumuz başlıyor hepimizin. Bu sezon çok yoğundu pandemiden dolayı. Olimpiyatlarla beraber Avrupa Şampiyonası'nı da bu yaza sığdırdılar. Yoğun bir yaz dönemini geride bıraktık. Şimdi herkesin yaklaşık 1 hafta - 10 gün bir izni olacak. Biraz kafa istirahati yapacağız, biraz vücudumuzu dinlendireceğiz. Çünkü dediğim gibi çok yoğun çalıştık. Çok yoğun bir yaz sezonu oldu. Biraz dinlendikten sonra kendimizi tekrardan kulüp sezonuna hazırlayacağız" dedi.