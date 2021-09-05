Formula 1’de Max Verstappen evinde kazandı!

Bu zaferle pilotlar klasmanında Hamilton'ı geçerek yeniden zirveye çıkan Verstappen, bu sezon yedinci kez yarış kazandı.

Hamilton, liderin 20.932 saniye gerisinde ikinci, Büyük Britanyalı pilotun takım arkadaşı Fin Valtteri Bottas ise liderin 56.460 saniye ardında yarışı üçüncü sırada tamamladı. AlphaTauri'nin Fransız sürücüsü Pierre Gasly ise dördüncülük elde etti.

Formula 1'de sezonun 14. yarışı, 12 Eylül Pazar günü İtalya'da koşulacak.

Pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle: