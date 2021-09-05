PCR testi zorunluluğu ne zaman başlıyor, kimlere zorunlu? Kaç günde bir PCR testi yapılması zorunlu olacak?

PCR testi zorunluluğu için bakanlık genelge yayımladı. Aşı olmamış ve hastalığı geçirmemiş vatandaşların bu durumda belirli etkinlik ve faaliyetlere katılımı kısıtlanırken kişilerin şehirler arası yolculuk, toplu ulaşım, konser, sinema, tiyatro gibi alanlara girişi için koronavirüs testi zorunlu oldu. Uygulamayla ilgili olarak şimdiden "PCR testi zorunluluğu ne zaman başlıyor, kimlere zorunlu, kaç günde bir test yapılacak?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte PCR testi zorunluluğu detayları...
YÜZ YÜZE EĞİTİM BAŞLIYOR!
Kabine toplantısında alınan kararlar neticesinde yayımlanan İçişleri Bakanlığı genelgesi ile yüz yüze eğitim döneminde aşı olmayanlara PCR testi zorunluluğu getirildi. İçişleri Bakanlığı genelgesine göre haftada 2 kez yapılacak test sonuçları okul müdürlükleri tarafından kayıt altında tutulacak.
PCR TESTLERİNİ OKUL İDARELERİ KAYIT ALTINA ALACAK
Genelgede başta öğretmenler olmak üzere, kantin çalışanları, öğrenci servislerinin şoför ve rehber personeli gibi öğrencilerle bir araya gelecek kişilerin haftada iki kez yaptıracağı PCR testleri okul idareleri tarafından kayıt altında tutulacak.
KONSER, SİNEMA VE TİYATRO GİBİ FAALİYETLERDE PCR TESTİ ZORUNLU OLDU
Aşıya karşı tereddüt içerisinde olan kesimlerin kaygı ve tereddütlerini gidermeye yönelik bilgilendirme ve rehberlik faaliyetlerine ağırlık verilecek. Bunun yanı sıra 6 Eylül Pazartesi gününden itibaren aşı süreci tamamlanmayan veya hastalığı geçirmemiş kişiler, konser, sinema ve tiyatro gibi vatandaşların toplu olarak bulunduğu faaliyetlere katılırken de negatif PCR testi sunmak zorunda kalacak.
TOPLU TAŞIMADA PCR TESTİ DÖNEMİ
Koronavirüs önlemleri kapsamında 6 Eylül Pazartesi gününden itibaren koronavirüs aşısı yaptırmamış kişilerden toplu ulaşım araçlarıyla şehirler arası seyahat yaparken negatif sonuçlu PCR testi istenecek.
TOPLU TAŞIMA İLE ŞEHİRLER ARASI SEYAHAT YAPACAKLARI İLGİLENDİRİYOR
Toplu taşımada PCR testi dönemi 6 Eylül Pazartesi'nden itibaren başlıyor. PCR testi uçak, otobüs, tren veya diğer toplu ulaşım araçları için zorunlu olacak.
1.ÖZEL ARAÇLAR UYGULAMADAN MUAF
Özel araçlarla yapılan şehirler arası yolculukta ise PCR zorunluluğu olmayacak.
2. ARACA KABUL AŞAMASINDA 48 SAAT DETAYI
Seyahat firmalarınca araca kabul aşamasında HES kodu üzerinden azami 48 saat önce yapılmış negatif PCR testi sorgulaması yapılacak.
3. PCR TESTİ YOK İSE TOPLU TAŞIMA İLE SEYAHATE İZİN YOK
Kişi hastalığı geçirmemiş veya aşılı değil veya negatif PCR testi yok ise bu kişilerin seyahatine izin verilmeyecek. Ayrıca yolcu taşıyan otobüsler sıkı bir şekilde denetlenecek.
4. 2 YAŞ ALTI BEBEK YOLCULAR İÇİN HES KODU ŞARTI YOK
Tren yolculuklarında 2 yaş altı bebek yolcular için ise HES kodu aranmayacak. 18 yaş altı ve üstü yolcular HES kodu ile biletlerini alabilecek ve trenlerde HES kodu ile seyahat edebilecek.
5. İSTASYONLARDA DENETİM SÜRECEK
Gar ve istasyon girişlerinde HES kodu kontrolü devam edecek. Havalimanlarında Sağlık Bakanlığı'nca yapılan PCR testi uygulaması da devam edecek. İsteyen yolcular burada PCR testi yaptırabilecek.
Yüksek hızlı tren (YHT) kontrol noktaları ile trenlerde yapılacak kontrol esnasında belgeleri ibraz edemeyenlere seyahat izni verilmeyecek. Tespiti halinde trenden indirilecek ve bilet ücreti iade edilmeyecek. Havalimanlarında Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan PCR testi uygulaması da devam edecek.
6. UYGULAMA SADECE TÜRK VATANDAŞLARI İÇİN GEÇERLİ OLACAK
Havalimanlarında iç hat uçuşlarını kapsayan uygulama sadece Türk vatandaşları için geçerli olacak ve yabancılar muaf tutulacak. KKTC kimliği ile uçacak yolcular ise yabancı statüsünde değerlendirilecek.