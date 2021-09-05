PCR testi zorunluluğu ne zaman başlıyor, kimlere zorunlu? Kaç günde bir PCR testi yapılması zorunlu olacak?

PCR testi zorunluluğu için bakanlık genelge yayımladı. Aşı olmamış ve hastalığı geçirmemiş vatandaşların bu durumda belirli etkinlik ve faaliyetlere katılımı kısıtlanırken kişilerin şehirler arası yolculuk, toplu ulaşım, konser, sinema, tiyatro gibi alanlara girişi için koronavirüs testi zorunlu oldu. Uygulamayla ilgili olarak şimdiden "PCR testi zorunluluğu ne zaman başlıyor, kimlere zorunlu, kaç günde bir test yapılacak?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte PCR testi zorunluluğu detayları...