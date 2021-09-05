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Giriş Tarihi: 5.9.2021

Sultanlar Avrupa 3.’sü

Sultanlar Avrupa 3.’sü

Grupta yendiği Hollanda’yı dün zorlanmadan deviren A Milli Kadın Voleybol Takımımız, olimpiyat beşinciliğinden sonra 2021 Avrupa Şampiyonası’nda da bronz madalya kazandı

Tokyo Olimpiyatları'nı 5.lik ile kapatan A Milli Kadın Voleybol Takımımız, CEV Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nda da Hollanda'yı 3-0 mağlup ederek bronz madalyaya ulaştı. Üçüncülük maçına kadar tek mağlubiyet alıp rakiplerine sadece 5 set veren Filenin Sultanları, Belgrad'da yapılan maçta Hollanda'yı Ebrar, Hande Baladın ve Zehra Güneş'in üstün oyunuyla devirdi. Portakallar'ı ilk iki sette 25-20 ve 25-19 ile geçen Türkiye, son sette kısasıya bir çekişme yaşadı.

İTALYA ŞAMPİYON OLDU
İki kez maçı bitirme şansı yakalayan Milliler'de sahneye çıkan kaptan Eda Erdem Dündar, Hollanda'nın fişini çekip seti 25-23 karşılaşmayı da 3-0 almamızı sağladı. Finalde ise Sırbistan'ı 3-1 yenen İtalya Avrupa Şampiyonu oldu.

BAŞKAN ERDOĞAN TEBRİK ETTİ
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ ve kaptan Eda Erdem Dündar'ı telefonla arayıp voleybolcuları tebrik etti. Başkan Erdoğan, "Üzülmeye gerek yok. Gönlümüzde buradan birincilikle dönmek vardı, olmadı. Ama üçüncülük de önemli bir başarı. Ortaya koyduğunuz performans her türlü takdirin üzerinde. Bütün ekibi ayrı ayrı tebrik ediyorum. Başarılarınızın devamını diliyorum inşallah" ifadelerini kullandı.

'TÜRK KADINININ GÜCÜNÜ GÖSTERDİK'
Avrupa üçüncüsü olan Milliler'in başantrenörü Giovanni Guidetti, zaferin ardından Türk kadınının gücünü gösterdiklerini söyledi ve şöyle devam etti: "Bizim takımımız Türkiye'deki tüm genç kızlara ve kadınlara örnek olmalı, rol model olmalı. Takımımız Türk kadınının çok güçlü olduğunu ve her şeyi başarabileceğini gösterdi. Dünyadaki en iyi 3 takımdan biri olmamıza az kaldı. Oyuncularımızla gurur duyuyoruz."

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