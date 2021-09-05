Sultanlar Avrupa 3.’sü

Grupta yendiği Hollanda’yı dün zorlanmadan deviren A Milli Kadın Voleybol Takımımız, olimpiyat beşinciliğinden sonra 2021 Avrupa Şampiyonası’nda da bronz madalya kazandı
Tokyo Olimpiyatları'nı 5.lik ile kapatan A Milli Kadın Voleybol Takımımız, CEV Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nda da Hollanda'yı 3-0 mağlup ederek bronz madalyaya ulaştı. Üçüncülük maçınakadar tek mağlubiyet alıp rakiplerinesadece 5 set veren FileninSultanları, Belgrad'da yapılan maçta Hollanda'yı Ebrar, Hande Baladın ve Zehra Güneş'in üstün oyunuyla devirdi. Portakallar'ıilk iki sette 25-20 ve 25-19 ilegeçen Türkiye, son sette kısasıyabir çekişme yaşadı.
İTALYA ŞAMPİYON OLDU
İki kez maçı bitirme şansı yakalayan Milliler'de sahneye çıkan kaptan Eda Erdem Dündar, Hollanda'nın fişini çekip seti 25-23 karşılaşmayı da 3-0 almamızı sağladı. Finalde iseSırbistan'ı 3-1 yenen İtalyaAvrupa Şampiyonu oldu.
BAŞKAN ERDOĞAN TEBRİK ETTİ
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ ve kaptan Eda Erdem Dündar'ı telefonla arayıp voleybolcuları tebrik etti. Başkan Erdoğan, "Üzülmeye gerek yok. Gönlümüzdeburadan birincilikle dönmek vardı,olmadı. Ama üçüncülük de önemlibir başarı. Ortaya koyduğunuz performansher türlü takdirin üzerinde.Bütün ekibi ayrı ayrı tebrik ediyorum.Başarılarınızın devamını diliyoruminşallah" ifadelerini kullandı.
'TÜRK KADINININ GÜCÜNÜ GÖSTERDİK'
Avrupa üçüncüsü olan Milliler'in başantrenörü Giovanni Guidetti, zaferin ardından Türk kadınının gücünü gösterdiklerini söyledi ve şöyle devam etti: "Bizim takımımız Türkiye'deki tüm genç kızlara ve kadınlara örnek olmalı, rol model olmalı. TakımımızTürk kadınının çok güçlü olduğunu ve her şeyi başarabileceğinigösterdi. Dünyadaki en iyi 3 takımdan biriolmamıza az kaldı. Oyuncularımızla gurur duyuyoruz."