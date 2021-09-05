Üniversite boş kontenjanları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? YKS üniversite boş kontenjanlar listesi 2021!

Üniversitelerin hukuk bölümlerinde 16 bin 267'lik kontenjanın 15 bin 759'u doldu, şu an 508 boş kontenjan gözüküyor. Devlet üniversitelerinin hukuk bölümlerinde sadece 44 boş kontenjan kaldı onlar da Türk Alman Üniversitesi ve Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi'nde.

-Tıpta toplam 17 bin 545 kontenjan vardı. 17 bin 271'i doldu, 274 boş kontenjan var. Bunların 258'i devlet üniversitelerinde.

- Mühendislikte 69 bin 575 kontenjan vardı. 60 bin 17'si doldu. 9 bin 658 boş kontenjan gözüküyor. Bunların 7 bin 74'ü vakıf, bin 863 devlet, 621'i ise Kıbrıs üniversitelerinde.

- Öğretmenlikte kontenjan toplam 42 bin 584'tü. 41 bin 773'ü doldu. 811'i boş kaldı.

- Mimarlık bölümlerinde 7 bin 581 kontenjanın 6 bin 86'sı doldu, bin 495'i boş kaldı.

- Sıralama barajı olan Diş Hekimliği'nde 8 bin 783 kontenjanın 8 bin 567'si doldu, 216'sı boş kaldı.

- Eczacılık'ta toplam 4 bin 220 kontenjanın tamamı doldu.