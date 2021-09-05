Haberler Spor Haberleri Tüm Sporlar Haberleri Üniversite boş kontenjanları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? YKS üniversite boş kontenjanlar listesi 2021!
Giriş Tarihi: 5.9.2021 15:31

Üniversite boş kontenjanları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? YKS üniversite boş kontenjanlar listesi 2021!

Üniversite boş kontenjanları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? YKS üniversite boş kontenjanlar listesi 2021!

YKS ek tercihleri beklenirken milyonlarca adayın gözü üniversite boş kontenjanları için gelecek son dakika açıklamasına çevrildi. Son olarak yapılan açıklamada ilk yerleştirmelerde 169 bölüm hiç tercih edilmezken 13 bin 800 öğrencilik kontejanın açık kaldığı kaydedildi. Bu noktada halen bir okula yerleşememiş adaylar “Üniversite boş kontenjanları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?” soruları yanıt aramaya başladı. İşte üniversite boş kontenjanlar listesi ve tüm detaylar...

Üniversite boş kontenjanları binlerce aday tarafından merakla bekleniyor. Baraj puanının 140'a kadar düşürüldüğü ek tercihler için okullar bölümlerinde açıkta kalan kişi sayısını YKS ek tercih kılavuzuyla eş zamanlı olarak açıklayacak. Bu noktada "Üniversite boş kontenjanları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" soruları da binlerce kişinin araştırma konusu haline geldi. İşte 2021 üniversite boş kontenjanlar listesi ve tüm detaylar...

Üniversitelerin hukuk bölümlerinde 16 bin 267'lik kontenjanın 15 bin 759'u doldu, şu an 508 boş kontenjan gözüküyor. Devlet üniversitelerinin hukuk bölümlerinde sadece 44 boş kontenjan kaldı onlar da Türk Alman Üniversitesi ve Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi'nde.

-Tıpta toplam 17 bin 545 kontenjan vardı. 17 bin 271'i doldu, 274 boş kontenjan var. Bunların 258'i devlet üniversitelerinde.

- Mühendislikte 69 bin 575 kontenjan vardı. 60 bin 17'si doldu. 9 bin 658 boş kontenjan gözüküyor. Bunların 7 bin 74'ü vakıf, bin 863 devlet, 621'i ise Kıbrıs üniversitelerinde.

- Öğretmenlikte kontenjan toplam 42 bin 584'tü. 41 bin 773'ü doldu. 811'i boş kaldı.

- Mimarlık bölümlerinde 7 bin 581 kontenjanın 6 bin 86'sı doldu, bin 495'i boş kaldı.

- Sıralama barajı olan Diş Hekimliği'nde 8 bin 783 kontenjanın 8 bin 567'si doldu, 216'sı boş kaldı.

- Eczacılık'ta toplam 4 bin 220 kontenjanın tamamı doldu.

- Bilgisayar Yazılımcılığı'nda 12 bin 175 kontenjanın 11 bin 989'u dolarken, 186 boş kaldı.

- Sözel bölümlerde toplam 109 bin 929 boş kontenjan var, 87 bin 121'i doldu, 22 bin 758 boş kaldı.

- Sayısal da ise toplam 192 bin 141 kontenjanın 162 bin 102'si doldu. 31 bin 39'u boş kaldı.

- En çok boş kontenjanın olduğu Eşit ağırlıkta 173 bin 308 kontenjanın, 108 bin 361'i doldu. 64 bin 947 kontenjan boş kaldı.

- Yabancı Dil'de kontenjan sayısı 25 bin 626'ydı, 24 bin 203'ü doldu, bin 423'ü boş kaldı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Ünlü şarkıcı Kibariye'den yıllar sonra gelen Seda Sayan itirafı: Kazandığım paradan, kalacağım eve kadar...
KYK yurt başvurusu için başvuru ekranı açıldı mı? 2021-2022 eğitim öğretim yılı KYK yurt başvuruları ne zaman yapılacak, şartları ve ücretleri nedir?
Son dakika: Erman Toroğlu'ndan Cebelitarık maçı sonrası Şenol Güneş'e sert sözler! "İşkence çektim..."
SON DAKİKA: Şenol Güneş'e sert sözler! "Şenol Güneş daha iyi hocalar olduğunu..."
Son dakika: Galatasaray sil baştan! Transferde yıllar sonra bir ilk... 40 milyon euro...
Son dakika hava durumu haberi: Meteoroloji'den İstanbul dahil birçok ile sağanak uyarısı! Saati bile belli... Kuvvetli geliyor
Son dakika | İstanbul İl Sağlık Müdürü son durumu değerlendirdi: Bu kadar net konuşuyorum
Kuzey Marmara Otoyolu'nda nefes kesen anlar! Dünya havacılık tarihine adını yazdırdı
Son dakika | Türkiye'de 6 Eylül'de yeni dönem başlıyor! İşte madde madde yeni uygulamalar
Olayların kadını bu kez hamile
ARKADAŞINA GÖNDER
Üniversite boş kontenjanları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? YKS üniversite boş kontenjanlar listesi 2021!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA