Haberler Spor Haberleri Tüm Sporlar Haberleri AÖF yaz okulu sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? Açıköğretim AÖF yaz okulu sınav sonuçları açıklanma tarihi duyuruldu
Giriş Tarihi: 6.9.2021 08:59 Son Güncelleme: 6.9.2021 08:59

AÖF yaz okulu sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? Açıköğretim AÖF yaz okulu sınav sonuçları açıklanma tarihi duyuruldu

AÖF yaz okulu sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? Açıköğretim AÖF yaz okulu sınav sonuçları açıklanma tarihi duyuruldu

Yüz binlerce AÖF’lü öğrencinin katıldığı AÖF yaz okulu sınav sonuçları bekleniyor. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi yaz okulu sınavı 4 Eylül’de saat 14:00 itibariyle başladı ve tek oturumda tamamlandı. Sınava giren öğrenciler, AÖF yaz okulu sınav sonuçları ne zaman açıklanacak diye araştırıyor. İşte, açıköğretim yaz okulu sınavı sonuç tarihi 2021.

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi yaz okulu sınavı, YÖK'ün kararı sonucunda yüz yüze olarak bugün gerçekleştirildi. Yaz okulu sınavından çıkan adaylar, sonuç belgelerine ne zaman ulaşacaklarını merak ediyor. AÖF yaz okulu sınav sonuçları ne zaman açıklanacak sorusu da bu kapsamda yanıt arıyor. Açıköğretim yaz okulu sınavı sonuç tarihi 2021 haberimizde!

AÖF SINAV SORULARI NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Bugün düzenlenen AÖF sınavının soruları ve cevaplarının 6 Eylül Pazartesi gününden itibaren Anadolu Üniversitesi'nin internet sitesinden yayınlanması bekleniyor.

AÖF SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AÖF yaz okulu sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı Anadolu Üniversitesi tarafından duyuruldu. Duyuruya göre sonuçlar 10-15 gün içinde ilan edilecek.

2021 AÖF YAZ OKULU GEÇME NOTU KAÇ?

Başarı notu alt sınır değeri 35'tir. Başarı notu alt sınırın altında olan öğrencilere FF harf notu verilir. FF notu olmayan öğrenciler başarılı kabul edilir ve AÖF'ten mezun olabilir.

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AÖF yaz okulu sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? Açıköğretim AÖF yaz okulu sınav sonuçları açıklanma tarihi duyuruldu
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