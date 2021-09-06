DGS tercih sonuçları açıklandı mı ve ne zaman açıklanır? ÖSYM 2021 DGS tercihleri ne zaman açıklanacak, DGS sonuç tarihi belli oldu mu?

DGS tercih sonuçları için gözler ÖSYM'nin vereceği tarihe çevrildi. Bilindiği üzere Dikey Geçiş tercihleri geçtiğimiz hafta itibarıyla başlamıştı. Başvuruların alınacağı süreçte adaylar eğitim almaya hak kazanacakları okulları öğrenecekleri o tarihi merak ediyor. Bu noktada ise "DGS tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" sorusu yanıt aramaya başladı. ÖSYM henüz bununla ilgili net bir tarih ise paylaşmadı. Peki, 2021 DGS tercihleri ne zaman açıklanacak, sonuç tarihi belli oldu mu? İşte detaylar…