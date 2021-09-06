Öğrencilere ve velilere PCR testi zorunlu mu? Öğrencilerin ve velilerin PCR testi ve aşı yaptırma zorunluluğu var mı?

Yüz yüze eğitimin başlaması ile beraber, öğrencilerin ve velilerin PCR testi yaptırması zorunlu mu konusuyla ilgili araştırmalar da hız kazandı. Milli Eğitim Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı genelgesi ile yüz yüze eğitimin esasları belli oldu. Peki, öğrencilere ve velilere PCR testi zorunlu mu? Velilerin koronavirüs aşı yaptırma zorunluluğu var mı? Detaylar haberimizin devamında.
İçişleri Bakanlığı tarafından 81 il Valiliğine PCR testi konulu genelge gönderildi. Genelgede; başta öğretmenler olmak üzere eğitim personeli, kantin çalışanları ile öğrenci servislerinin şoför ve rehber personeli gibi öğrencilerle bir araya gelecek görevlilerden aşı olmamış ya da daha önce hasatlık geçirmemiş olanlardan, haftada iki kez PCR testi istenecek. PCR testi sonuçları okul idareleri tarafından gerekli işlemler yapılmak üzere kayıt altında tutulacak.
Buna göre, veliler ve öğrenciler için PCR testi ya da aşı zorunluluğu bulunmuyor.