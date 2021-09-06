Öğrencilere ve velilere PCR testi zorunlu mu? Öğrencilerin ve velilerin PCR testi ve aşı yaptırma zorunluluğu var mı?

Yüz yüze eğitimin başlaması ile beraber, öğrencilerin ve velilerin PCR testi yaptırması zorunlu mu konusuyla ilgili araştırmalar da hız kazandı. Milli Eğitim Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı genelgesi ile yüz yüze eğitimin esasları belli oldu. Peki, öğrencilere ve velilere PCR testi zorunlu mu? Velilerin koronavirüs aşı yaptırma zorunluluğu var mı? Detaylar haberimizin devamında.