Haberler Spor Haberleri Tüm Sporlar Haberleri Öğrencilere ve velilere PCR testi zorunlu mu? Öğrencilerin ve velilerin PCR testi ve aşı yaptırma zorunluluğu var mı?
Giriş Tarihi: 6.9.2021 14:27

Öğrencilere ve velilere PCR testi zorunlu mu? Öğrencilerin ve velilerin PCR testi ve aşı yaptırma zorunluluğu var mı?

Öğrencilere ve velilere PCR testi zorunlu mu? Öğrencilerin ve velilerin PCR testi ve aşı yaptırma zorunluluğu var mı?

Okullarda yüz yüze eğitim başladı. Bu noktada, yeni kuralları ile yüz yüze eğitime dair detaylar da merak konusu oldu. En çok araştırılan konuların başında ise öğrencilere ve velilere PCR testi zorunlu mu bulunuyor. İçişleri Bakanlığı tarafından 81 il valiliğine genelge gönderilirken MEB de açıklama yaptı. Peki, öğrencilerin ve velilerin PCR testi ya da aşı yaptırma zorunluluğu var mı? İşte detaylar

Yüz yüze eğitimin başlaması ile beraber, öğrencilerin ve velilerin PCR testi yaptırması zorunlu mu konusuyla ilgili araştırmalar da hız kazandı. Milli Eğitim Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı genelgesi ile yüz yüze eğitimin esasları belli oldu. Peki, öğrencilere ve velilere PCR testi zorunlu mu? Velilerin koronavirüs aşı yaptırma zorunluluğu var mı? Detaylar haberimizin devamında.

ÖĞRENCİLERİN VE VELİLERİN PCR TESTİ YAPTIRMASI ZORUNLU MU?

İçişleri Bakanlığı tarafından 81 il Valiliğine PCR testi konulu genelge gönderildi. Genelgede; başta öğretmenler olmak üzere eğitim personeli, kantin çalışanları ile öğrenci servislerinin şoför ve rehber personeli gibi öğrencilerle bir araya gelecek görevlilerden aşı olmamış ya da daha önce hasatlık geçirmemiş olanlardan, haftada iki kez PCR testi istenecek. PCR testi sonuçları okul idareleri tarafından gerekli işlemler yapılmak üzere kayıt altında tutulacak.

Buna göre, veliler ve öğrenciler için PCR testi ya da aşı zorunluluğu bulunmuyor.

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Öğrencilere ve velilere PCR testi zorunlu mu? Öğrencilerin ve velilerin PCR testi ve aşı yaptırma zorunluluğu var mı?
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