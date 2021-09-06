Son dakika: Fenerbahçe Miguel Crespo’yu transferini açıkladı

Son dakika... Portekiz 1. Futbol Ligi takımlarından Estoril Praia'da forma giyen 24 yaşındaki Miguel Crespo, Fenerbahçe için İstanbul'a gelmişti.
İstanbul'a sağlık kontrollerinden geçen Portekizli futbolcu, resmen sarı-lacivertli takıma transfer oldu. Fenerbahçe, 24 yaşındaki orta sahayı kadrosuna kattığını duyurdu.
Fenerbahçe Kulübü, Portekizli futbolcu Miguel Crespo ile 3+1 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Estoril Praia Kulübünde forma giyen orta saha oyuncusu Miguel Crespo'yu kadrosuna kattı.
Portekizli oyuncu, kendisini 3+1 yıllığına sarı lacivertli renklere bağlayan sözleşmeye imza attı. Miguel Crespo'ya çubuklu formamızla başarılar ve şampiyonluklar diliyoruz." denildi.