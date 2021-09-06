Haberler Spor Haberleri Tüm Sporlar Haberleri Son dakika: Şenol Güneş'ten sakatlık açıklaması: "Oyuncunun oynaması zor..."
Giriş Tarihi: 6.9.2021 21:08 Son Güncelleme: 6.9.2021 21:20

Son dakika: Şenol Güneş'ten sakatlık açıklaması: "Oyuncunun oynaması zor..."

Son dakika: Şenol Güneş’ten sakatlık açıklaması: Oyuncunun oynaması zor...

Son dakika haberleri: 2022 Dünya Kupası eleme maçlarının heyecanı devam ediyor. Grubun en kritik maçı olan Hollanda-Türkiye karşılaşması öncesinde Cengiz Ünder ve teknik direktör Şenol Güneş soruları yanıtladı. Şenol Güneş "Teknik-taktik kadar, fiziğin de önemli olduğunu biliyoruz. Bütün oyuncularımızın maça hazır olduğunu düşünüyorum." açıklamasını yaptı. Teknik direktör Şenol Güneş, sakatlık açıklamasında da bulundu. İşte son dakika gelişmesinin detayları...

2022 Dünya Kupası eleme maçlarında heyecan devam ediyor. Son olarak Cebelitarık'ı deplasmanda 3-0 mağlup eden Türkiye yarın grubun en zor maçı olan Hollanda karşısına çıkacak. Millilerimiz ilk maçı 4-2 kazanmıştı.

Maç öncesi Hollanda basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Cengiz Ünder ve teknik direktör Şenol Güneş flaş açıklamalarda bulundu. İşte Şenol Güneş'in açıklamaları...

CENGİZ ÜNDER: "KENDİMİ ÇOK İYİ DURUMDA HİSSEDİYORUM"

Cengiz Ünder: "Hollanda'yı ilk maçta yendik, zor bir maç geçecek, iki takım da iyi. Sahaya kazanmak için çıkacağız, bunu da yapabilecek güçteyiz. Kendimi çok iyi durumda hissediyorum. Umarım yarın sahada istediklerimi yapabilirim. Büyük maçlarda iyi oynuyoruz. Yarın da bunu gösterebileceğimizi düşünüyorum."

Şenol Güneş: "Hollanda maçının önemini biz de biliyoruz, tüm futbol kamuoyu da biliyor. Oynadığımız tüm maçlarda 3 puanı hedefledik. Analizlerde bunları görebilirsiniz."

"ZEKİ ÇELİK'İN OYNAMASI ZOR GÖRÜNÜYOR

Şenol Güneş: "Zeki Çelik ile ilgili bir olumsuzluk var. Ayağında bir sertlik var, şu an bekletiyoruz ama zor görünüyor. Ama çok büyük bir yırtık yok, gerginlik görünüyor.

Şenol Güneş: "Grubun ikinci yarısının ilk maçını yapacağız. Yeniden başlıyoruz. 5 maçta 11 puan aldık. Arkamızdan 2 güçlü takım geliyor. Burada alacağımız iyi bir sonuç, Norveç maçıyla taçlanabilir. Her maçta 3 puan arzuluyoruz."

Şenol Güneş: İki tane büyük maçı kazanıp sonrasında kaybedersen 'Ne oldu?' diye bakılır.

Şenol Güneş: "Hakan, üst düzey bir oyuncu. Her yerde oynar ama ortada oynadığında her yerle bağlantısı oluyor."

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika haberi | Kıdem tazminatında kritik detay: İşte hak ediş şartları
DSİ kura sonuçları açıklandı mı, nasıl bakılır? 2021 İŞKUR DSİ işçi alımı kura çekimi sonuçları isim listesi sorgulama ekranı!
Kibariye'den yıllar sonra gelen Seda Sayan itirafı: Kazandığım paradan, kalacağım eve kadar...
KYK yurt başvuruları başladı mı, ne zaman yapılacak, açıklama geldi mi? YURTKUR KYK yurt başvurusu nasıl ve nereden yapılır, şartları neler?
CHP’li başkanın taciz kaydında son dakika: Soruşturma açıldı!
MasterChef'te kim elendi, kim gitti? 5 Eylül 2021 Pazar MasterChef’te elenen isim belli oldu!
2021 YKS ikinci ek yerleştirmeler ne zaman başlıyor? YKS ek tercihler ne zaman yapılacak, ÖSYM kılavuzu yayınlandı mı?
Altın fiyatları alım fırsatı mı veriyor? İslam Memiş tarih vererek açıkladı
Üniversiteler yüz yüze eğitimle ne zaman açılacak? YÖK 2021-2022 Üniversitelerin açılma tarihi ertelendi mi?
Milli Eğitim Bakanı Mahmur Özer'den son dakika yüz yüze eğitim açıklaması! Yüz yüze eğitim zorunlu mu?
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Şenol Güneş'ten sakatlık açıklaması: "Oyuncunun oynaması zor..."
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA