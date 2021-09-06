Son dakika: Şenol Güneş'ten sakatlık açıklaması: "Oyuncunun oynaması zor..."

"ZEKİ ÇELİK'İN OYNAMASI ZOR GÖRÜNÜYOR

Şenol Güneş: "Zeki Çelik ile ilgili bir olumsuzluk var. Ayağında bir sertlik var, şu an bekletiyoruz ama zor görünüyor. Ama çok büyük bir yırtık yok, gerginlik görünüyor.