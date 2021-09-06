Son dakika: Şenol Güneş'ten sakatlık açıklaması: "Oyuncunun oynaması zor..."

2022 Dünya Kupası eleme maçlarında heyecan devam ediyor. Son olarak Cebelitarık'ı deplasmanda 3-0 mağlup eden Türkiye yarın grubun en zor maçı olan Hollanda karşısına çıkacak. Millilerimiz ilk maçı 4-2 kazanmıştı.
Maç öncesi Hollanda basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Cengiz Ünder ve teknik direktör Şenol Güneş flaş açıklamalarda bulundu. İşte Şenol Güneş'in açıklamaları...
CENGİZ ÜNDER: "KENDİMİ ÇOK İYİ DURUMDA HİSSEDİYORUM"
Cengiz Ünder: "Hollanda'yı ilk maçta yendik, zor bir maç geçecek, iki takım da iyi. Sahaya kazanmak için çıkacağız, bunu da yapabilecek güçteyiz. Kendimi çok iyi durumda hissediyorum. Umarım yarın sahada istediklerimi yapabilirim. Büyük maçlarda iyi oynuyoruz. Yarın da bunu gösterebileceğimizi düşünüyorum."
Şenol Güneş: "Hollanda maçının önemini biz de biliyoruz, tüm futbol kamuoyu da biliyor. Oynadığımız tüm maçlarda 3 puanı hedefledik. Analizlerde bunları görebilirsiniz."
"ZEKİ ÇELİK'İN OYNAMASI ZOR GÖRÜNÜYOR
Şenol Güneş: "Zeki Çelik ile ilgili bir olumsuzluk var. Ayağında bir sertlik var, şu an bekletiyoruz ama zor görünüyor. Ama çok büyük bir yırtık yok, gerginlik görünüyor.
Şenol Güneş: "Grubun ikinci yarısının ilk maçını yapacağız. Yeniden başlıyoruz. 5 maçta 11 puan aldık. Arkamızdan 2 güçlü takım geliyor. Burada alacağımız iyi bir sonuç, Norveç maçıyla taçlanabilir. Her maçta 3 puan arzuluyoruz."
Şenol Güneş: İki tane büyük maçı kazanıp sonrasında kaybedersen 'Ne oldu?' diye bakılır.
Şenol Güneş: "Hakan, üst düzey bir oyuncu. Her yerde oynar ama ortada oynadığında her yerle bağlantısı oluyor."