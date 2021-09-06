Sultanlar’a görkemli karşılama

Voleybol Milli Takımımız İstanbul'a Avrupa üçüncüsü, olimpiyat beşincisi olarak geldi 2021 Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nda bronz madalya kazanan Filenin Sultanları dün memlekete döndü. Yarı finalde Hollanda'yı mağlup eden Türkiye, turnuvayı 3. olarak tamamlamıştı. Milli Takım kafilesi İstanbul Havalimanı'nda çiçeklerle karşılanırken sporcular, yolcuların fotoğraf çektirme isteklerini geri çevirmedi. Kaptan Eda Erdem, önce olimpiyat ardından da Avrupa Şampiyonası için toplam 4 aydır yoğun tempo içinde olduklarını belirtirken, "5 Mayıs'tanitibaren bu takım durmaksızınçalıştı. Madalya ile bitirdiğimiz için de çok mutluyuz. İnanılmaz bir destek görüyoruz" dedi.