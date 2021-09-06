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Giriş Tarihi: 6.9.2021

Sultanlar’a görkemli karşılama

Sultanlar’a görkemli karşılama
Voleybol Milli Takımımız İstanbul'a Avrupa üçüncüsü, olimpiyat beşincisi olarak geldi
2021 Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nda bronz madalya kazanan Filenin Sultanları dün memlekete döndü. Yarı finalde Hollanda'yı mağlup eden Türkiye, turnuvayı 3. olarak tamamlamıştı. Milli Takım kafilesi İstanbul Havalimanı'nda çiçeklerle karşılanırken sporcular, yolcuların fotoğraf çektirme isteklerini geri çevirmedi. Kaptan Eda Erdem, önce olimpiyat ardından da Avrupa Şampiyonası için toplam 4 aydır yoğun tempo içinde olduklarını belirtirken, "5 Mayıs'tan itibaren bu takım durmaksızın çalıştı. Madalya ile bitirdiğimiz için de çok mutluyuz. İnanılmaz bir destek görüyoruz" dedi.

EMİNE ERDOĞAN'DAN TEBRİK
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı tebrik etti. Emine Erdoğan, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Filenin Sultanları, hepimizi gururlandırdınız. CEV 2021 Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nda bronz madalya kazanan A Milli Kadın Voleybol Takımımızı tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

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Sultanlar’a görkemli karşılama
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