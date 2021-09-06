Türkiye erkekler voleybol maçı hangi kanalda, saat kaçta? Filenin Efeleri Türkiye Hollanda maçı ne zaman ve şifresiz mi yayınlanacak?

A Milli Erkek Voleybol Takımı, Avrupa Şampiyonası'nda C Grubu'ndaki üçüncü maçında Kuzey Makedonya'yı 3-0 mağlup ederek 3'te 3 yaptı ve gruptan çıkmayı garantiledi. Filenin Efeleri, gruptaki dördüncü maçına ise Hollanda karşısında çıkmaya hazırlanıyor. Bugün oynanacak olan mücadeleden de galibiyet hedefleyen Türkiye, grup liderliğini pekiştirmek istiyor. Mücadeleye az bir süre kala, Türkiye Hollanda maçı hangi kanalda, saat kaçta ve şifresiz mi sorularına yanıt aranmaya başlandı.
Türkiye Hollanda erkekler voleybol maçı, bugün saat 20.00'de oynanacak. Edinilen bilgiye göre, Türkiye voleybol maçı şifresiz olarak yayınlanacak. Peki, Türkiye Hollanda voleybol maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?
İşte bilgiler;
Türkiye, C Grubu'ndaki dördüncü maçında bugün saat 20.00'de Hollanda ile karşılaşacak.
Türkiye Hollanda voleybol maçı, TRT Spor ekranlarından naklen ve şifresiz olarak yayınlanacak.
A Milli Erkek Voleybol Takımı, Avrupa Şampiyonası'nda C Grubu'ndaki üçüncü maçında Kuzey Makedonya'yı 3-0 mağlup ederek 3'te 3 yaptı ve gruptan çıkmayı garantiledi.
Karşılıklı sayılarla başlayan ve çekişmeye sahne olan ilk seti ay-yıldızlı ekip, 25-22 kazandı. Milli takım, etkili servisler kullanarak rakibine karşı üstün bir oyun sergilediği ikinci seti 25-12 almasını bildi.
Üstün oyununu sürdüren milliler, üçüncü seti de 25-15 kazandı ve salondan 3-0 galip ayrıldı.
Milli takımda Adis Lagumdzija 16, Vahit Emre Savaş 10 sayıyla oynadı.