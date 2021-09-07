Haberler Spor Haberleri Tüm Sporlar Haberleri Gümüş madalyalı sporcu memleketine döndü
Giriş Tarihi: 7.9.2021 14:11

Gümüş madalyalı sporcu memleketine döndü

ATA GÜNDÜZ KURŞUN ATA GÜNDÜZ KURŞUN
Gümüş madalyalı sporcu memleketine döndü

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları Tekvando Kadınlar finalinde gümüş madalya kazanarak göğsümüzü kabartan milli sporcumuz Meryem Betül Çavdar, memleketi Afyonkarahisar’a döndü.

Afyonkarahisar başta olmak üzere Türkiye'ye gurur yaşatan Çavdar, memleketine döner dönmez Vali Gökmen Çiçek'i ziyaret etti. Milli sporcu Meryem Betül Çavdar'ı çiçekle karşılayan Vali Çiçek, "İlimize ve ülkemize yaşattığın gurur ve mutluluk için seni kutluyorum. Başarıların daim olsun" dedi. Ardından valilik makamında başarılı sporcuyla görüşen Vali Gökmen Çiçek, Meryem'den Tokyo'daki madalya serüvenini dinledi. Vali Çiçek, Meryem Betül'den sporu asla bırakmamasını, yılmadan yorulmadan çok çalışmasını ve madalyalarına yenilerini eklemeye devam etmesini diledi.

GÜMÜŞ MADALYA NASIL GELDİ?

2 Eylül 2021 tarihinde Japonya'nın başkenti Tokyo'da düzenlenen Tokyo 2020 Para Takwondo mücadelesinde çeyrek final mücadelesinde ilk maçına çıkan Meryem Betül Çavdar, Taylandlı rakibi Khwasuda Phuangkitcha'yı 34-13 yenerek yarı finale yükseldi. Yarı finalde Rusyalı rakibi Anna Poddubskaia'yı 22-11 mağlup eden Çavdar, finale adını yazdırdı. Milli sporcumuz Meryem Betül Çavdar altın madalya için çıktığı final maçında ise Perulu rakibi Leonor Espinoza Carranza'ya 34-21 mağlup olarak gümüş madalyanın sahibi oldu.

Meryem Betül Çavdar'a ziyaretinde Milletvekili Veysel Eroğlu, Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, Vali Yardımcısı Nurullah Kaya, Gençlik ve Spor İl Müdürü Feyzullah Dereci, Antrenörü İsmail Bulduk, annesi Nazmiye Çavdar ve babası Avni Çavdar da eşlik etti.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika haberi | Ferhan Şensoy'un cenazesindeki yakışıksız konuşmaya tepki: Korsan beyanat!
DSİ kura sonuçları açıklandı mı, nerede sorgulanır? İŞKUR ile 2021 DSİ işçi alımı kura çekimi sonuçları isim listesi sorgulama
KYK yurt başvuruları ekranı! e-Devlet 2021-2022 KYK yurt başvurusu nasıl yapılır, yurt ücretleri fiyatı ne kadar?
Üniversiteler yüz yüze eğitim ne zaman açılacak, başlayacak? 2021-2022 Üniversitelerin açılma tarihi ertelendi mi?
Son dakika haberi: Kadınlara para verip falakaya yatırmıştı! İfadesi ortaya çıktı
Kabine Toplantısı kararları belli oldu! 6 Eylül 2021 Kabine Toplantısı sonuçları ve Bakanlar Kurulu Toplantısı kararları nedir?
KYK burs başvurusu başladı mı ve nasıl yapılır? 2021-2022 KYK burs ve öğrenim kredisi başvuruları ne zaman yapılacak?
Altın fiyatları alım fırsatını mı işaret ediyor? İslam Memiş tarih vererek açıkladı
Son dakika haberi: Süper Lig'e bir dünya yıldızı daha mı geliyor? Roberto Carlos transferinde olduğu gibi...
Son dakika haberi: Çaycıyı taciz eden CHP'li başkan konuştu! Skandal savunma
ARKADAŞINA GÖNDER
Gümüş madalyalı sporcu memleketine döndü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA