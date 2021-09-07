Gümüş madalyalı sporcu memleketine döndü

Afyonkarahisar başta olmak üzere Türkiye'ye gurur yaşatan Çavdar, memleketine döner dönmez Vali Gökmen Çiçek'i ziyaret etti. Milli sporcu Meryem Betül Çavdar'ı çiçekle karşılayan Vali Çiçek, "İlimize ve ülkemize yaşattığın gurur ve mutluluk için seni kutluyorum. Başarıların daim olsun" dedi. Ardından valilik makamında başarılı sporcuyla görüşen Vali Gökmen Çiçek, Meryem'den Tokyo'daki madalya serüvenini dinledi. Vali Çiçek, Meryem Betül'den sporu asla bırakmamasını, yılmadan yorulmadan çok çalışmasını ve madalyalarına yenilerini eklemeye devam etmesini diledi.

GÜMÜŞ MADALYA NASIL GELDİ?

2 Eylül 2021 tarihinde Japonya'nın başkenti Tokyo'da düzenlenen Tokyo 2020 Para Takwondo mücadelesinde çeyrek final mücadelesinde ilk maçına çıkan Meryem Betül Çavdar, Taylandlı rakibi Khwasuda Phuangkitcha'yı 34-13 yenerek yarı finale yükseldi. Yarı finalde Rusyalı rakibi Anna Poddubskaia'yı 22-11 mağlup eden Çavdar, finale adını yazdırdı. Milli sporcumuz Meryem Betül Çavdar altın madalya için çıktığı final maçında ise Perulu rakibi Leonor Espinoza Carranza'ya 34-21 mağlup olarak gümüş madalyanın sahibi oldu.

Meryem Betül Çavdar'a ziyaretinde Milletvekili Veysel Eroğlu, Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, Vali Yardımcısı Nurullah Kaya, Gençlik ve Spor İl Müdürü Feyzullah Dereci, Antrenörü İsmail Bulduk, annesi Nazmiye Çavdar ve babası Avni Çavdar da eşlik etti.