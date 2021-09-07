Haber turu

A Spor'da kupa şöleni başlıyor SÜPER Lig'in ardından herkesin merakla beklediği Ziraat Türkiye Kupası da futbolseverlerle buluşuyor. Türkiye'nin 7 bölgesinden toplam 133 takımın katılacağı dev organizasyon bir kez daha Turkuvaz Medya Grubu tarafından canlı yayınlanacak. A Spor ve ATV ekranlarında yaşanacak büyük heyecanda perde bugün açılıyor. TFF 3. Lig'de yer alan 10takımın mücadele edeceği ilkturda 5 karşılaşma oynanacak.Bugün açılış maçında BatmanPetrol ile Hendekspor saat15.00'te karşı karşıya gelecek. Bu önemli maç A Spor'dan naklen ve şifresiz olarak yayınlanacak. Yarın ise 4 müsabaka gerçekleşecek.15.00'te başlayacak 76Iğdır Belediyespor-Orduspor1967 maçı Van'da oynanacakve A Spor'da seyircilerle buluşacak. Günün diğer karşılaşmaları ise şöyle: 15.00 Siirt İl Özel İdaresi Spor-Çankaya FK, 15.30 Karaman Belediyespor-Kahta 02 Spor, 16.00 Kuşadasıspor-Modafen.
Yarı final dışında tek maç
YARI final haricindeki tüm eleme turları tek maç üzerinden oynanacak. Süper Lig ekipleri organizasyona 3 ve 4. turda dahil olacak. Geçen sezonu ligde ilk 5'te bitiren Beşiktaş, G.Saray, F.Bahçe, Trabzonspor ve Sivasspor ise 5. turdan itibaren kupaya katılacak. 60. Ziraat TürkiyeKupası'nın sahibi 26Mayıs 2022'de oynanacakfinalde belliolacak. Bilindiği üzere geçen sezon kupayı Beşiktaş kaldırmıştı.
Ümitler siftah peşinde ÜMİT Milli Takımımız 2023 Avrupa Futbol Şampiyonası grup eleme maçında bugün 19.30'da Bursa'da İskoçya ile karşılaşıyor. Ümit Milli Takımımız'ın bu önemli sınavı A Spor ekranlarından naklen ve şifresiz olarak izlenebilecek. Ay-Yıldızlılar gruptaki ilk maçında Belçika ile yine Bursa'da oynadığı maçı 3-0 kaybetmişti.
Alanyaspor'da çifte imza
SÜPER Lig'e istediği gibi başlangıç yapamayan Aytemiz Alanyaspor'da dün hareketli saatler yaşandı. Teknik direktör Çağdaş Atan ile yolların ayrılmasından sonra anlaşmaya varılan Bülent Korkmaz'ın yanı sıra turuncu- yeşilli ekibin eski oyuncusu Emre Akbaba (kiralık) ile sezon sonuna kadar sözleşme imzalandı. Korkmaz,Alanyaspor'da ilk iş olarak sistemideğiştireceğini söylerken, Emre Akbaba da G.Saray Teknik Direktörü Fatih Terim'in izni ile eski kulübüne döndüğünü belirterek, "Bu sezon tekrar kendimi gösterip çıkış yakalamak istiyorum. Burada endoğru adresin Alanya olduğunudüşünüyorum" diye konuştu.
Bir hayal gerçek olacak
İSTANBUL'DA 12 Eylül'de gerçekleştirilecek Oral B Kıtalararası Uluslararası Boğaziçi Triatlon Yarışı'nın tanıtım toplantısı, Beykoz'da gerçekleştirildi. Türkiye Triatlon Federasyonu Başkanı Bayram Yalçınkaya, "Yıllardır Boğaz'da triatlon gerçekleştirme hayalleri kuruyorduk. İnanılmaz bir talep var ama ilk olacağı için 500 kişiyle yarışmayı sınırlandırdık. Umarım bunu geleneksel hale getirebiliriz. 2023'te burada dünya ya da Avrupa şampiyonası yapma hayalimiz var" dedi. Organizasyona sponsorluk yapacak P&G'ninKafkasya ve Orta AsyaYönetim Kurulu BaşkanıTankut Turnaoğlu ise "İçinde bulunduğumuz topluma iş yapmayı çok önemsiyoruz. Sporu da ön plana koyuyoruz" ifadesini kullandı.
MUSTAFA NACAR
Yunus yeniden Adana Demir'de
İTALYAN teknik adam Montella ile anlaşan Adana Demirspor, Galatasaray'dan Yunus Akgün'ü bir yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattığını resmen duyurdu. Mavi Şimşekler'de geçen sezon da kiralık forma giyen Yunus, 32karşılaşmada 7 golkaydetmişti. Galatasaray da 21 yaşındaki hücum oyuncusuna başarılar diledi.
'Sinan gelmek istemedi'
FENERBAHÇE'DE kadro dışı bırakılan Sinan Gümüş'le ilgili Fatih Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma, A Spor'a açıklamalarda bulundu. 27 yaşındaki kanatoyuncusunu transfer etmek için sarılacivertlikulüp ile anlaştıklarını belirten Hurma, "Ancak Sinan'ı görüşmeye bile getiremedik. Oyuncu gelmek istemeyince yapacak bir şey yok" dedi. Bilindiği üzere Fenerbahçe Başkanı Ali Koç geçtiğimiz günlerde, "Bir oyuncumuziçin hatırı sayılır bonservis alıyorduk.Gitmem diye tutturdu. Sorun çıkartana, bende sorun çıkartırım" demişti. Bu ismin Sinan Gümüş olduğu yorumları yapıldı.