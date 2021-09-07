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Giriş Tarihi: 7.9.2021

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Haber turu
A Spor'da kupa şöleni başlıyor
SÜPER Lig'in ardından herkesin merakla beklediği Ziraat Türkiye Kupası da futbolseverlerle buluşuyor. Türkiye'nin 7 bölgesinden toplam 133 takımın katılacağı dev organizasyon bir kez daha Turkuvaz Medya Grubu tarafından canlı yayınlanacak. A Spor ve ATV ekranlarında yaşanacak büyük heyecanda perde bugün açılıyor. TFF 3. Lig'de yer alan 10 takımın mücadele edeceği ilk turda 5 karşılaşma oynanacak. Bugün açılış maçında Batman Petrol ile Hendekspor saat 15.00'te karşı karşıya gelecek. Bu önemli maç A Spor'dan naklen ve şifresiz olarak yayınlanacak. Yarın ise 4 müsabaka gerçekleşecek. 15.00'te başlayacak 76 Iğdır Belediyespor-Orduspor 1967 maçı Van'da oynanacak ve A Spor'da seyircilerle buluşacak. Günün diğer karşılaşmaları ise şöyle: 15.00 Siirt İl Özel İdaresi Spor-Çankaya FK, 15.30 Karaman Belediyespor-Kahta 02 Spor, 16.00 Kuşadasıspor-Modafen.

Yarı final dışında tek maç
YARI final haricindeki tüm eleme turları tek maç üzerinden oynanacak. Süper Lig ekipleri organizasyona 3 ve 4. turda dahil olacak. Geçen sezonu ligde ilk 5'te bitiren Beşiktaş, G.Saray, F.Bahçe, Trabzonspor ve Sivasspor ise 5. turdan itibaren kupaya katılacak. 60. Ziraat Türkiye Kupası'nın sahibi 26 Mayıs 2022'de oynanacak finalde belli olacak. Bilindiği üzere geçen sezon kupayı Beşiktaş kaldırmıştı.

Ümitler siftah peşinde
ÜMİT Milli Takımımız 2023 Avrupa Futbol Şampiyonası grup eleme maçında bugün 19.30'da Bursa'da İskoçya ile karşılaşıyor. Ümit Milli Takımımız'ın bu önemli sınavı A Spor ekranlarından naklen ve şifresiz olarak izlenebilecek. Ay-Yıldızlılar gruptaki ilk maçında Belçika ile yine Bursa'da oynadığı maçı 3-0 kaybetmişti.

Alanyaspor'da çifte imza
SÜPER Lig'e istediği gibi başlangıç yapamayan Aytemiz Alanyaspor'da dün hareketli saatler yaşandı. Teknik direktör Çağdaş Atan ile yolların ayrılmasından sonra anlaşmaya varılan Bülent Korkmaz'ın yanı sıra turuncu- yeşilli ekibin eski oyuncusu Emre Akbaba (kiralık) ile sezon sonuna kadar sözleşme imzalandı. Korkmaz, Alanyaspor'da ilk iş olarak sistemi değiştireceğini söylerken, Emre Akbaba da G.Saray Teknik Direktörü Fatih Terim'in izni ile eski kulübüne döndüğünü belirterek, "Bu sezon tekrar kendimi gösterip çıkış yakalamak istiyorum. Burada en doğru adresin Alanya olduğunu düşünüyorum" diye konuştu.

Bir hayal gerçek olacak
İSTANBUL'DA 12 Eylül'de gerçekleştirilecek Oral B Kıtalararası Uluslararası Boğaziçi Triatlon Yarışı'nın tanıtım toplantısı, Beykoz'da gerçekleştirildi. Türkiye Triatlon Federasyonu Başkanı Bayram Yalçınkaya, "Yıllardır Boğaz'da triatlon gerçekleştirme hayalleri kuruyorduk. İnanılmaz bir talep var ama ilk olacağı için 500 kişiyle yarışmayı sınırlandırdık. Umarım bunu geleneksel hale getirebiliriz. 2023'te burada dünya ya da Avrupa şampiyonası yapma hayalimiz var" dedi. Organizasyona sponsorluk yapacak P&G'nin Kafkasya ve Orta Asya Yönetim Kurulu Başkanı Tankut Turnaoğlu ise "İçinde bulunduğumuz topluma iş yapmayı çok önemsiyoruz. Sporu da ön plana koyuyoruz" ifadesini kullandı.
MUSTAFA NACAR

Yunus yeniden Adana Demir'de
İTALYAN teknik adam Montella ile anlaşan Adana Demirspor, Galatasaray'dan Yunus Akgün'ü bir yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattığını resmen duyurdu. Mavi Şimşekler'de geçen sezon da kiralık forma giyen Yunus, 32 karşılaşmada 7 gol kaydetmişti. Galatasaray da 21 yaşındaki hücum oyuncusuna başarılar diledi.

'Sinan gelmek istemedi'
FENERBAHÇE'DE kadro dışı bırakılan Sinan Gümüş'le ilgili Fatih Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma, A Spor'a açıklamalarda bulundu. 27 yaşındaki kanat oyuncusunu transfer etmek için sarılacivertli kulüp ile anlaştıklarını belirten Hurma, "Ancak Sinan'ı görüşmeye bile getiremedik. Oyuncu gelmek istemeyince yapacak bir şey yok" dedi. Bilindiği üzere Fenerbahçe Başkanı Ali Koç geçtiğimiz günlerde, "Bir oyuncumuz için hatırı sayılır bonservis alıyorduk. Gitmem diye tutturdu. Sorun çıkartana, ben de sorun çıkartırım" demişti. Bu ismin Sinan Gümüş olduğu yorumları yapıldı.

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