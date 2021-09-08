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Giriş Tarihi: 8.9.2021 23:19

Eda Erdem Dündar'dan tarihi başarı! Avrupa'da en iyiler arasına girdi

AA
Eda Erdem Dündar’dan tarihi başarı! Avrupa’da en iyiler arasına girdi

A Milli Kadın Voleybol Takımı ve Fenerbahçe Opet'in kaptanı Eda Erdem Dündar, 2021 Avrupa Voleybol Şampiyonası'nın en iyi oyuncuları arasına adını yazdırdı. Son dört Avrupa Şampiyonası'nda en iyi orta oyuncu unvanını elde eden Eda, bunu başaran ilk sporcu oldu.

Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV) tarafından turnuvanın mevkilerinde en iyi oyuncularının belirlenmesi için açılan anket sonuçlandı.

EDA ERDEM AVRUPA'DA EN İYİLER ARASINDA

En iyi orta oyuncu kategorisinde rakipleri Sırp Milena Rasic, İtalyan Cristina Chirichella ve Hollandalı Juliet Lohuis'i geride bırakarak oyların yüzde 54,6'sını alan Eda Erdem Dündar, turnuvanın rüya takımında yer aldı.

Son dört Avrupa Şampiyonası'nda bu kategoride en iyi oyuncu unvanını elde eden Eda, bunu başaran ilk sporcu oldu.

Milliler, üçüncülük maçında Hollanda'yı 3-0 yenerek bronz madalyaya ulaşmıştı.


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Eda Erdem Dündar'dan tarihi başarı! Avrupa'da en iyiler arasına girdi
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