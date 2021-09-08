Kilo vermek için başladı ilk altın madalyasını kazandı! ’Hedefim dünya şampiyonluğu...’

İstanbul'daki karşılaşmaya çok iyi hazırlandığını anlatan Yücel, "Kendi taraftarlarımın önünde dövüşmek benim için daha güzel oldu. Beni daha çok motive etti. O motivasyonla da nakavtla maçımı kazandım. Altın kemeri bu sefer hak ederek aldım. Nakavt anı benim için çok güzel oldu. Maçımın bu kadar iyi geçeceğini tahmin etmiyordum. Bu sefer çok heyecanlıydım ama heyecanımı iyi kullanarak nakavt etmeyi başardım ve kemerin sahibi oldum. Maça gitmeden önce 'Kemeri benden asla alamaz' demiştim ve benden alamadı.