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Giriş Tarihi: 8.9.2021 14:01

Kilo vermek için başladı ilk altın madalyasını kazandı! 'Hedefim dünya şampiyonluğu...'

DHA
Kilo vermek için başladı ilk altın madalyasını kazandı! ’Hedefim dünya şampiyonluğu...’

Eskişehir'de, kilo vermek için başladığı boksta çıktığı ilk 7 profesyonel maçını da kazanan Dilara Yücel (18), İstanbul'daki 8’inci maçında Gürcistanlı rakibi Nana Chakhvashvili'yi 3'üncü rauntta nakavt ederek ilk altın kemerini kazandı.

Avusturya'da dünyaya gelen Dilara Yücel, 2 yıl önce fazla kilolarından kurtulmak için amatör olarak boksa başladı. Geçen yıl ailesiyle memleketi Eskişehir'e dönen Yücel, çalışmalarını sürdürüp, kısa sürede lisanslı sporcu oldu. 80 kiloyken başladığı boks ile 13 kilo veren ve ilk 7 profesyonel maçını da kazanan Dilara Yücel, Evrensel Boks Organizasyonu (UBO) tarafından 24 Temmuz'da Arnavutluk'ta düzenlenen 'Boks Gecesi Avrupa Şampiyonluğu Kemer Unvanı' maçına çıktı.

Rakibi Gürcistanlı Nana Chakhvashvili'nin koronavirüs olması nedeniyle altın kemeri geçici olarak alıp Türkiye'ye dönen Yücel, 3 Eylül'de İstanbul'da yeniden düzenlenen unvan maçında rakibi Chakhvashvili'yi üçüncü rauntta nakavt ederek altın kemerin sahibi oldu.

'HEDEFİM DÜNYA ŞAMPİYONLUĞU'

Yeni hedefinin dünya şampiyonluğu olduğunu belirten Dilara Yücel, daha çok çalışarak Türkiye'ye şampiyonluklar kazandırmak istediğini söyledi.

İstanbul'daki karşılaşmaya çok iyi hazırlandığını anlatan Yücel, "Kendi taraftarlarımın önünde dövüşmek benim için daha güzel oldu. Beni daha çok motive etti. O motivasyonla da nakavtla maçımı kazandım. Altın kemeri bu sefer hak ederek aldım. Nakavt anı benim için çok güzel oldu. Maçımın bu kadar iyi geçeceğini tahmin etmiyordum. Bu sefer çok heyecanlıydım ama heyecanımı iyi kullanarak nakavt etmeyi başardım ve kemerin sahibi oldum. Maça gitmeden önce 'Kemeri benden asla alamaz' demiştim ve benden alamadı.

Hedefim önce Avrupa şampiyonluğu kemeriydi. Şimdiki hedefim dünya şampiyonluğu. 2022'ye kadar çok sıkı çalışıp dünya şampiyonluğu kemerini de ülkeme getireceğim" diye konuştu.

'KADINLARIMIZ OLİMPİYATTA ÇOK GÜÇLÜ'

Bu yıl özellikle kadınların olimpiyatlarda büyük başarı gösterdiğini hatırlatan Yücel, "Bundan sonra daha farklı bir Dilara göreceksiniz çünkü ben üstüne koyarak, daha fazla çalışacağım. Beni daha sert maçlar bekliyor. Olimpiyatları izledim. Busenaz Sürmeneli'yi ve Buse Naz Çakıroğlu'nu tebrik ediyorum.

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Kilo vermek için başladı ilk altın madalyasını kazandı! 'Hedefim dünya şampiyonluğu...'
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