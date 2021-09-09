Kazara Aşk yeni bölüm ne zaman yayınlanacak, hangi gün ve saat kaçta? Kazara Aşk 10. bölüm fragmanı!

KAZARA AŞK SON BÖLÜM ÖZETİ

Civan, Haldun gerçekleri anlamasın diye uğraşırken, bir yandan da Şimal'in hamile olduğunu zanneden Nazlı'yı sakinleştirmeye çalışır. Üstelik Şimal'in de yalanı ortaya çıkarmayacağından emin olması gerekiyordur. Bütün bunlarla uğraşmasına rağmen yine de keyfi yerindedir çünkü artık şirket ile arasında hiçbir engel kalmamış ve Tahsin şirketi ona vereceğini açıklamıştır. Ancak Neval'in Şimal'i kontrol için doktora götürmek istemesiyle bütün oyun tehlikeye girer.

Civan, Şimal'in aslında hamile olmadığı anlaşılmasın diye canla başla uğraşırken, daha büyük bir tehlike ile burun buruna gelir; Şimal, Nazlı ile ilgili bütün gerçekleri öğrenmek üzeredir.