Kazara Aşk yeni bölüm ne zaman yayınlanacak, hangi gün ve saat kaçta? Kazara Aşk 10. bölüm fragmanı!

Kazara Aşk, Ümit Kantarcılar'ın hayat verdiği Civan ile Sude Zülal Güler'in canlandırdığı Şimal'in tesadüflerle başlayan ilişkisini işliyor. Son bölümde içinden çıkılmaz bir yalan ağıyla uğraşan ikiliyi yeni bölümde de çeşitli karmaşalar bekliyor. Dizinin severleri, Kazara Aşk yeni bölüm ne zaman yayınlanacak, hangi gün ve saat kaçta diye araştırıyor. Kazara Aşk yeni bölüm fragmanı haberimizde.
KAZARA AŞK YENİ BÖLÜM NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?
Kazara Aşk 10. Bölüm yayın tarihi dizinin sevenleri tarafından ilgiyle araştırılıyor. Dizinin yeni bölümü bu akşam saat 20:00'de Star TV'de ekrana gelecek.
KAZARA AŞK SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Şimal, tüm gerçekleri ailelere açıklamak isterken kendini hamilelik yalanının içinde bulmuştur. Hemen gerçeği söylemek istese de ailelerin bu haberi büyük bir mutlulukla karşılaması elini kolunu bağlar. O, ailesini ve Tahsin beyleri çok üzmeden bu hamilelik yalanını nasıl sona erdireceğini düşünürken, Civan ise söylediği bu yalanın doğurduğu başka dertlerle uğraşmak zorunda kalır. Çünkü Nazlı'nın babası Haldun şirkete yaptığı ani ziyaret sonrası duyduklarından dolayı Nazlı'yı hamile zannediyordur.
KAZARA AŞK SON BÖLÜM ÖZETİ
Civan, Haldun gerçekleri anlamasın diye uğraşırken, bir yandan da Şimal'in hamile olduğunu zanneden Nazlı'yı sakinleştirmeye çalışır. Üstelik Şimal'in de yalanı ortaya çıkarmayacağından emin olması gerekiyordur. Bütün bunlarla uğraşmasına rağmen yine de keyfi yerindedir çünkü artık şirket ile arasında hiçbir engel kalmamış ve Tahsin şirketi ona vereceğini açıklamıştır. Ancak Neval'in Şimal'i kontrol için doktora götürmek istemesiyle bütün oyun tehlikeye girer.
Civan, Şimal'in aslında hamile olmadığı anlaşılmasın diye canla başla uğraşırken, daha büyük bir tehlike ile burun buruna gelir; Şimal, Nazlı ile ilgili bütün gerçekleri öğrenmek üzeredir.
KAZARA AŞK 10. BÖLÜM'DE NELER OLACAK?
Şimal, Nazlı'nın hamile olduğunu duyunca deliye döner. Ancak Nazlı, hamile olmadığını ve Civan'ın, babasına mahcup olmasın diye kendisine yardım ettiğini anlatınca ona inanır. Zira Şimal'in gözünde Nazlı'nın yalan söylemesi için bir neden yoktur… Yine de Civan'a güvenmiyordur. İçinde hala bazı şüpheler kalsa da önceliği başkadır; doktorda hamileymiş gibi davranıp, Civan'a istemeden de olsa yardım etmiş olmak hiç hoşuna gitmiyordur.
Bunu, ailelerin gözünde yalancı konumuna düşmemek ve onları büyük bir hayal kırıklığına uğratmamak için yapmıştır. Ancak, Civan'ın böyle bir yalanla şirketi almasına da asla izin vermeyecek, Civan o koltuğa oturamadan ne yapıp edip kendisini düşük yapmış ve bebeğini kaybetmiş gibi gösterecektir. Bunu inandırıcı bir şekilde yapmak ve Civan'ı gafil avlamak için bir plan yapar. Fakat Civan onun planını çözüp hemen karşı atak yapmak için harekete geçer. Bu da yetmezmiş gibi Şimal, kendini gerçekleşmesinden en çok korktuğu durumun içinde bulur. Söyledikleri bütün yalanları herkesin öğrenmesi artık an meselesidir.