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Giriş Tarihi: 10.9.2021 11:02

Giresun’a uğurlu geldi sıra Zonguldak’ta

Giresun’a uğurlu geldi sıra Zonguldak’ta

Giresun’dan Zonguldak’a atanan ve görevine başlayan İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, TFF İkinci Lig Beyaz Grupta mücadele edecek olan Zonguldak Kömürspor’un antrenmanını ziyaret ederek teknik ekip ve futbolculara yeni sezonda başarılar diledi.

Fener sentetik sahada yapılan antrenmanı ziyaret eden İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş Futbol Şube Sorumlusu Hacı Demir, Mali İşler Sorumlusu Adil Dilaver, Basın Sözcüsü Şükrü Öztürk, teknik patron Cafer Aydın ile bir süre sohbet ederek takım hakkında bilgiler aldı. Samimi bir ortamda geçen ziyaret sırasında polis memurları yanlarında getirdikleri tatlı ve çiçekleri futbolculara ikram atiler.

Emniyet Müdürü Aktaş, alt yapından yetişen takımın en genç oyuncusu olan Arhan Çakıroğlu'na kendi elleri ile tatlı yedirdi. Fenerbahçe'den transfer edilen genç futbolcu Eyüp ile hatıra fotoğraf çektirdi.

GÜR BİR SESLE KIRMIZI-LACİVERT DİYE HAYKIRACAĞIZ

Zonguldak Kömürspor'a yeni sezonda başarılar dileyen Aktaş, sezon sonunda inşallah 1. lige çıkacağına inandığını ifade ederek şunları söyledi" " Yakın bir dönemde başlayacak olan yeni sezon müsabakaları öncesinde şehrimizin marka değerlerinden biri olan Zonguldak Kömrüspor'a başarılar dilemek için geldik. Amacımız Kulübümüze şans ve başarılar dilemek. Türk Futbol tarihinde mazısı başarılarla dolu olan Zonguldak Kömürspor'un yine o günlere geleceği günleri özlemle bekliyoruz. Bunun için sahada ter döken futbolcu kardeşlerimiz, yedek kulübesinde bulunan teknik ekibimiz, tribünden takımı destekleyen fedakar taraftarlarımız son maça son düdük çalıncaya kadar mücadele edip Kırmızı-Lacivert diye haykıracağız. Ben şahsım ve Zonguldak polis teşkilatı olarak Cafer hocamıza Kulüp Başkanımıza, futbolcu kardeşlerimize başarılar diliyorum. İnşallah, bol gollü, bol galibiyetli maçlar bekliyorum. İnşallah sezon sonu TFF 1. Ligine çıkacağına inanıyoruz. Ben bir kez daha tüm ekibe başarılar diliyorum."

BU TÜR ZİYARETLER TAKIMA MORAL VERİYOR

Basın Sözcüsü Şükrü Öztürk'te Aktaş'a ziyaretinden dolaylı teşekkür ederek şu düşüncelere yer verdi" Zonguldak'ta yeni göreve başlayan Emniyet Müdürümüz takımımızı ziyaret etti. Bu moral anlamında iyi oldu. Bu ziyaret bizi yönetim ve futbolcu kadrosu olarak memnun etti. Nazik ziyareti için kendisine ve Polis teşkilatımıza teşekkür ediyorum. Kendisi, daha önce Giresun'da görev yaptığı dönemde Giresunspor'un süper lige yükseldiğini ifade ederek İnşallah buraya uğurlu gelip Zonguldak Kömüspor'u da bir üst lige çıkartırız' diyor İnşallah sayın müdürümüzün temennileri doğrultusunda hedefe ulaşırız. Kendisine bir kez taha teşekkür ediyoruz. Bu tür ziyaretler takıma moral-motivasyon anlamanda güç katacaktır" Konuşmaların ardından günün anısına fotoğraf çektirildi.

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Giresun’a uğurlu geldi sıra Zonguldak’ta
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