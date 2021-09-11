Haber hattı

Çalımbay: F.Bahçe'yi yenmek istiyoruz
Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, yarın Fenerbahçe karşısında sahadan 3 puanla ayrılacaklarına inanıyor. Tecrübeli teknik adam, sezona sıkıntılı başladıklarını ancak toparlandıklarını belirterek, "Fenerbahçe de ligde 3 maçını da kazanmış durumda, sahasında taraftarı önünde oynayacak. Çok güzel, çok çekişmeli bir maç olacak. Biz her zaman içeridede dışarıda da galibiyet için oynuyoruz,bu maçta da aynı şekilde galibiyetiçin oynayacağız" diye konuştu.
Obradovic yenidenÜlker Spor Salonu'nda Fenerbahçe Beko'nun organize ettiği uluslararası "Istanball Cup" basketbol turnuvası bugün başlayacak. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda düzenlenecek turnuvada Kanarya'nın eski başantrenörü Zeljko Obradovic'in çalıştırdığı Partizan, bugün 17.00'de Monaco ile karşılaşacak. 20.00'de de FenerbahçeBeko-Unics Kazan maçı var. Karşılaşmaları Tivibu SPOR yayınlayacak.
Plaj futbolunda Komşu'yu devirdik
Plaj Futbolu Milli Takımı, Avrupa A Ligi'ne yükselme müsabakalarındaki ikinci maçında Yunanistan'ı 7-5 mağlup etti. Milliler, Portekiz'in Figueira Da Foz şehrinde gerçekleştirilen organizasyondaki üçüncü müsabakabında bugün TSİ 12.30'da Kazakistan ile karşı karşıya gelecek. Yükselme grubunu şampiyon olarak tamamlayan takım 2022 yılındaAvrupa A Ligi'nde yer alacak.
Çağla Büyükakçayyarı finale yükseldi
Milli tenisçi Çağla Büyükakçay, İsviçre'de düzenlenen W60 Elle Spirit Open turnuvasında tek kadınlarda yarı finale çıktı. İlk turda Japon tenisçi Nagi Hanatani, ikinci turda İtalyan Martina Di Giuseppe'yi eleyen Çağla, çeyrek finalde de iki numaralı seri başı Rus Natalia Vikhlyantseva'yı 6-4, 6-1'lik setlerle yenerek adını yarı finale yazdırdı. 31 yaşındaki sporcumuz yarı finalde Brezilyalı Beatriz Haddad Maia ile karşılaşacak.
Hollanda'da ayın eniyi genci Ali Akman
Hollanda Ligi ekiplerinden NEC Nijmegen forması giyen ve 3 maçta 2 gol kaydeden milli futbolcumuz Ali Akman, ilk ayını ödülle taçlandırdı. 19 yaşındaki forvet, ayın en iyi genç oyuncusuna verilen 'Johan Cruyff Yetenek Ödülü'nü kazandı. Ümit Milli Takım'da da ter döken Ali, geride kalan 3 haftada iki kez maçın en iyisi seçilmişti. Genç futbolcu, Eintracht Frankfurt'a transfer olduktan sonra 1 sezonluğuna NEC Nijmegen'e kiralanmıştı.
ABD Açık'ta sürprizfinal: Emma-Leylah
ABD Açık Tenis Turnuvası'nda tek kadınlarda 18 yaşındaki Britanyalı Emma Raducanu ile 19 yaşındaki Kanadalı Leylah Fernandezfinale çıkarak tarihi bir başarıya imza attı. Fernandez, yarı finalde 2 numaralı seri başı Aryna Sabalenka'yı 2-1 yenerken, elemelerden gelen Raducanu da 17 numaralı Maria Sakkari'yi 6-1 ve 6-4'lük setlerle geçti. Böylece Grand Slam turnuvalarında 1959'dan sonra tek kadınlarda finalhakkı kazanan ilk Britanyalı raket oldu.